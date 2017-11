Az év kajakosa még csak néha gondol a tokiói olimpiára

A győri nevelésű, de már a Vasas színeiben versenyző Takács Tamarát választották meg az év legjobb kajakosának. A mindössze 21 éves sportoló nagyon örül az elismerésnek, mert ez azt bizonyítja számára, hogy jó úton jár edzőjével, Fábiánné Rozsnyói Katalinnal, a legendás Kati nénivel.„Eddig bele sem gondoltam abba, hogy lehet, tényleg én vagyok a legfiatalabb, aki ilyen díjat kapott. Boldog voltam, hogy rám esett a szakemberek választása, amit nagyon köszönök nekik, mert ez talán annak is a jele, hogy amit elkezdtünk Kati nénivel, az jó irány" – kezdte az idei szezonban két Európa-bajnoki és egy világbajnoki aranyat nyert kajakos.

Keresztfia, Dáriusz több versenyén is kiszurkolta a kajakos aranyát.

„Ezek közül talán az egyesben elért EB-cím a legértékesebb, de természetesen örülök minden győzelemnek, így a kilenc országos bajnokságnak is" – folytatta Takács Tamara.Apropó, az ob előtt egyezséget kötött edző és tanítványa, hogy Tamara annyi hetet pihenhet, ahány aranyérmet szerez.„Valóban így volt, de megmondom őszintén, a kilenc hetet soknak találtam, öt hét után muszáj volt elkezdenem ismét kajakozni. Pedig nem lógattam a lábamat, más sportokat is kipróbáltam, így wakeboardoztam és bokszoltam. Utóbbi nagyon bejött, a gyorsaságot és az erőt is fejleszti. Lehet, a téli edzéstervbe be is programozom az ökölvívást. Igaz, Kati néni erről még nem tud" – mondta nevetve Tamara, aki tíz éve kezdett el kajakozni. Győri nevelőedzője, Fazekas Tibor az iskolákban toborozta a versenyzőket, s Tamaráéknál is járt.„Érdekesség, hogy egyedül én mentem el az edzésre, s egyből megtetszett, így ottragadtam. Később a bátyáim kenuztak, de ők hobbiszinten űzik már csak a sportágat. Nekem viszont nagy terveim vannak még, a cél egyértelműen a tokiói olimpia, de addig csak néha tekintünk előre, sokkal fontosabb, hogy lépcsőfokonként haladjunk, s minden évben egy kicsivel jobb legyek, mint korábban" – fogalmazott Takács Tamara, aki nehéz szezont vár jövőre.

„Elég ha csak azt mondom, hogy szülése után visszatér Kozák Danuta, aki – ismerve őt – már most biztosan remek formában van. De hiszem, hogy minél erősebbek a versenytársak, annál jobban lehet fejlődni" – mondta a fiatal kajakos, aki egyébként gyakran edz fiúkkal is.„Korábban az olimpiai ezüstnégyessel, azaz Kammerer Zoliékkal dolgoztam, s nemegyszer előfordult már, hogy a győri Borsodi Géza csoportjával is tréningezek, meleg vízi edzőtáborban is voltam velük. Komoly húzóerőt jelentenek számomra, jó hatással vannak a teljesítményemre, rengeteg dologban tudok fejlődni mellettük" – fogalmazott Takács Tamara, aki azért nem szakadt el Győrtől és a megyétől, hiszen jelenleg másodéves a győri egyetemen rekreáció és egészségfejlesztés szakon, emellett gyakori vendég Máriakálnokon, ahol két és fél éves keresztfia, Dáriusz várja.„Unokatestvérem kisfiáról van szó, nagyon jó a kapcsolatunk, sok versenyemre jön szurkolni, ha meg náluk vagyok, teljesen lefáraszt, de élvezem a társaságát. A tanulást nagyon fontosnak tartom, s az egyetem mellett idén elkezdtem egy ingatlanközvetítő-értékbecslő OKJ-s tanfolyamot is. Nagyon érdekelne ez a terület is a későbbiekben, persze ez azért még odébb van. Egyelőre még mindig a kajakozás az első" – mesélte a versenyző, aki arra a kérdésre, hogy Kati néni mennyire kemény, így válaszolt: „Amikor kell, nagyon olyan tud lenni, máskor viszont olyan, mintha a nagymamám lenne. Úgy gondolom, nagyon jól kijövünk egymással, ő is szeret velem dolgozni, én is vele. Ennél jobb kombináció aligha létezhet egy sportoló számára" – mondta végezetül az egykori győri kajakos, aki ma már a Vasas színeiben hozza a dicsőségeket, idéntől pedig több, mint egy istenáldotta tehetség.