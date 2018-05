Az ETO tulajdonosa hozza meg az összes stratégiai döntést

Soós Imre

Akkor az unokaöccsét, Mányi Pétert bízta meg az ügyvezetői teendők ellátásával. Miután április elején a fiatalember távozott és visszatért a civil szférába, a klubnál Soós Imre az ügyvezetői teendőket is ellátja a sportigazgatói tiszt mellett.„Hogyan került Győrbe az új tulajdonos? – kérdez vissza Soós Imre. – Ez egy elég hosszú történet: tavaly a Szeged–ETO kupamérkőzésen találkoztam először Mányi Józseffel. Ismeretlenül is szóba elegyedtünk egymással, éreztem rajta, hogy elkötelezett a magyar foci iránt. Később sokat beszélgettünk, például az ETO-ról is. Először úgy volt, hogy szponzorként érkezik Győrbe, majd a tárgyalások alakulása folytán tulajdonosként lépett be az ETO életébe. Információim szerint korábban voltak Győrben belga, arab és más országbeli érdeklődők is, de velük ilyen szintre nem jutottak el a tárgyalások. Itt jegyezném meg, hogy köszönet illeti azt a néhány győri vállalkozót, akik az ETO nehéz anyagi helyzetében – három-négy hónapig sem kaptunk fizetést – segítettek a klubnak."Az ETO új tulajdonosa tudatosan kerüli a nyilvánosságot, részben ezért sok mendemonda kering vele kapcsolatban.„Én is hallottam ezekről, de nyugodtan kijelenthetem, hogy Mányi József hosszú távra tervez Győrben. Mielőtt a klub megvásárlása mellett döntött, a tervéről egyeztetett Borkai Zsolttal, a város polgármesterével, valamint élvezi a felsőbb politikai körök támogatását is ebben az ügyben. Egy kőkemény üzletemberről beszélünk, aki a gazdasági életből hozott tudását kívánja érvényesíteni a labdarúgásban. Az ő részéről a futball nemcsak érzelmi kérdés, hanem anyagi befektetés is. A működésnek szinte minden egyes költségét előre megtervezi. Amióta megvásárolta az ETO-t, nálunk szigorú pénzügyi fegyelem uralkodik. Minden alkalmazott, beszállító időre ki van fizetve, mint ahogy a klub egyéb pénzügyi kötelezettségeit is határ- időre teljesíti, de feleslegesen nem költhetünk egy fillért sem. Jelentős gazdasági alapokon álló, hosszú távon versenyképes NB I-es klubot akar felépíteni."Az ETO jelenleg elég rapszodikusan szerepel az NB II-ben: szép győzelmek mellett bosszantó vereségek követik egymást.„Az első csapat szakmai munkájáért teljes egészében Szentes Lázár vezetőedző felel, senki nem szól bele a munkájába. A szurkolók részéről olykor kritika ért bennünket, hogy miért nem erősítettük meg jobban a játékoskeretet az NB III után. Erre azt mondom, a harmadosztályba csak úgy tudtunk NB I-es játékosokat igazolni, hogy velük általában kétéves szerződést kötöttünk. Ezekből nem léphet ki egyik fél sem következmények nélkül. Nyáron még így is több játékost hoztunk Győrbe, télen pedig Szentes Lázár egy belső védő, Koszó Balázs leigazolását kérte tőlünk, hiszen Nagy Ádám az ismert okok miatt ősszel kiesett ebből a sorból. Koszót kivásároltuk a zalaegerszegi szer- ződéséből, Daru Bence pedig ingyen jöhetett. Feljutási álmaink akkor már nem lehettek, ezért Szentes azt kérte az itt lévő játékosoktól, tavasszal bizonyítsák be, hogy méltók az ETO-mez viselésére. Tulajdonosi szempontból minden feltétel – juttatások határidőre, külföldi edzőtábor biztosítása, idegenbeli meccsek alkalmával megfelelő szállások a csapatnak – adott volt a jó szerepléshez. Viszont azt sem szabad elfelejteni, hogy az ETO újonc csapat a jelenlegi NB II-ben."A zuhanyhíradó szerint a jó gazdálkodás ellenére a tavaszi prémiumok kifizetésével viszont gondok vannak.„Ez így nem igaz, a Soroksár elleni meccsig mindent kifizetett a klub tulajdonosa. Ezt követően Mányi József bement az öltözőbe és közölte a fiúkkal: amennyiben a bajnokság végén megszerzik a harmadik helyet, megduplázza az idei prémiumot, a negyedik-ötödik hely valamelyikének elérése esetén a megállapított prémium jár, az ötödik hely alatt viszont nem fizet nekik pluszpénzt. Ennyi történt."A mostani bajnokságból már csak négy forduló van hátra. Kérdés, ha nyártól más célok lesznek, az milyen változásokat hozhat a klubnál.„Nálunk minden stratégiai döntést a tulajdonos hoz meg. Féléves ismerkedés állt rendelkezésre a szakmai stábok, a játékosok, a klub alkalmazottai részére. Az eredmények tudatában Mányi József nyilván a jövőt meghatározó döntéseket fog hozni."A szurkolók számára az a legfontosabb, hogy az ETO mikor szerepelhet újra az NB I-ben.„Nyilván garantálni nem lehet, hogy a feljutás jövőre megtörténik, hiszen attól is függ, hogy mely csapatok esnek ki az első osztályból, hogyan alakul a többi NB II-es gárda játékereje. Véleményem szerint jövőre az ETO és a Nyíregyháza a legesélyesebb a feljutásra, de nem szabad elfeledkezni a Gyirmótról és még további két-három csapatról sem. Egy biztos, az ETO tulajdonosa mindent meg fog tenni azért, hogy a szurkolók és az ő álma is minél hamarabb teljesüljön."Fél évvel ezelőtt az ETO megmaradása volt a tét, napjainkban pedig már előre is lehet tekinteni.„Az ETO konszolidációja több százmillió forintot, tőlünk pedig mindeddig napi tíz-tizenöt óra megfeszített munkát igényelt – említette Soós Imre. – Örülök, hogy sikerült. Most már tudunk majd energiát és pénzt fordítani például a klub jobb kommunikációjára és a szurkolókra is. Velük együtt szeretnénk visszajuttatni a csapatot az NB I-be."