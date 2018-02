Az ETO Törökországban - Kettőből egyet nyert az ETO

A Balatonon háromnapos összetartással készülő Mosonmagyaróvár tegnap Ajkán játszott felkészülési találkozót.

FC Ajka–Credobus-Mosonmagyaróvár 1–0 (1–0)



Mosonmagyaróvár: Boros – Kovács (Kószás), Szépe, Szpirulisz (Bakos), Katona (Huszárik) – Zsirai (Maly), Kapacina, Vágó (Darázs) – Winkler A. (Zsigmond), Lőrinci (Kulcsár), Eszlátyi. Vezetőedző: Várhidi Péter.

Gsz.: Illés D. (2.).



Az SVSE–Szolnok felkészülési találkozó a havazás miatt elmaradt, a tervek szerint pénteken pótolják.

A jelenleg NB II-es ETO FC Antalyában edzőtáborozik, a csapat a keddi konditermi edzés utáni regeneráció jegyében még a tengerben is megmártózott. Délután persze ismét a labdáé volt a főszerep, kellemes, 22 fok körüli melegben edzhetett az együttes.Tegnap két felkészülési mérkőzéssel készült a csapat.(0–1)ETO: Pálfi – Méry, Jakab, Gyagya, Kovács K. – Szánthó B., Tajthy, Magasföldi – Beliczky, Zamostny, Bodnaruk. Cserék: Krén, Múcska, Szentes D. Vezetőedző: Szentes Lázár.Győri gólszerző: Magasföldi (48.).A győri csapat vezetőedzője ezúttal is több fiatal akadémistának szavazott bizalmat. Kezdőként jutott szóhoz többek között a 2000-es születésű Pálfi Donát, Jakab Gábor, Kovács Krisztián és Szánthó Bodó, míg a 2001-es generációt Méry Tamás képviselte. Csereként további 16 éves tehetségek léphettek pályára Krén Bálint, Múcska Viktor és Szentes Dávid személyében.Mindkét játékrészben akadtak helyzetei az ETO-nak, ám a dánok jobban kihasználták a lehetőségeiket.(0–0)ETO: Szatmári Z. – Szabó B., Bagi, Vadász, Rokszin – Szatmári L., Hidi, Szánthó R. – Szabó L., Daru, Szimcso. Vezetőedző: Szentes Lázár.Gsz.: Szánthó R. (66.).Rendkívül erős kazah ellenféllel mérte össze erejét Szentes Lázár vezetőedző csapata. A szakvezető az akadémisták közül a 2000-es születésű Szabó Bátornak és Szánthó Regőnek, illetve a 2001-es Hidi M. Sándornak szavazott bizalmat.Gól nélküli első félidőt követően a folytatásban a fiatal Szánthó Regő egy 16 méteres lövéssel szerzett vezetést, amit aztán meg is őrzött az ETO.