Az ETO név újra szép lehet

Dr. Drucskó Zoltán

– Ha összeadjuk az ETO labdarúgó-, valamint futsalcsapatának eredményeit, akkor valóban így van – kezdi mosolyogva dr. Drucskó Zoltán, az ETO FC Győr ügyvezetője. – Két egymást követő napon lettünk bajnokok az NB III-ban, majd utána aranyérmesek futsalban. Emellett kispályán az utánpótlás is eredményes volt, hiszen az egyes korosztályokban két arany-, egy-egy ezüst-, illetve bronzérmet szereztünk. Gyakran ér bennünket az a bírálat, hogy a felnőttfutsalcsapatunk egy jelentős részét külföldi játékosok alkotják. Nos, napjainkban már elmondhatjuk, hogy az utánpótlás-nevelésben is az élen járunk. A képzésünk mennyiségiből átcsapott minő- ségibe, és ebben jelentős szerepe van az akadémiának. Futballban szinte mindent alárendeltünk annak, hogy feljussunk a profi mezőnybe, szerencsére ez sikerült. Nagy dolognak tartom, hogy az utánpótláscsapataink jövőre is a kiemelt bajnokságban szerepelhetnek. Még biztosabb lehetett volna a bennmaradásunk, ha idény közben két mérkőzésen nem cseréljük el magunkat az U16-os csapatnál, mert ezért hat pontot levontak tőlünk. Legutóbbi sikerünk, hogy az U12-es csapatunk bejutott a Danone-kupa világdöntőbe, amit szeptemberben Amerikában rendeznek meg, de ne feledkezzünk meg női labdarúgóinkról sem, akik ezüstérmesek lettek a Magyar Kupában. Itt szeretném megjegyezni, hogy a siker nagyon sok ember közös munkájának gyümölcse, nem kizárólag az én érdemem.

– Elsősorban a meglévő munkaszervezet belső átalakítására, hatékonyabbá tételére gondoltam, de például kértem egy részletes elemzést az utánpótlásban dolgozó edzők munkájáról is. Jövőre megint aktuális lesz ugyanis a Double Pass auditálása, és ezen ismét sikeresek szeretnénk lenni, a korábbi audit során feltárt hiányosságainkat szeretnénk kiküszöbölni. Minden olyan részlegre érvényes lesz a reform, amely eddig nem az elvárásainknak megfelelően működött. Teljesen átalakítjuk például a PR- és marketingtevékenységünket, hogy az méltó legyen egy profi csapat színvonalához. Én más típusú vezető vagyok, mint az elődeim, olyan munkatársakkal szeretek dolgozni, akik a megbeszéltek szerint képesek és alkalmasak is az önálló munkavégzésre.– Mondhatnám, hogy sehogy, de mindent megteszünk azért, hogy az értékeinket megtartsuk. Most is jó néhány korosztályos válogatottunkat csábítják más, jobb pénzügyi feltételek mellett gazdálkodó akadémiákhoz. Kérdés, hogy ezeket a fiatalokat és a szüleiket csak a pénz motiválja-e, vagy szakmai érvek is állnak-e a döntésük hátterében. Szerintem egyébként az első csapat feljutásával sok tekintetben jobb szakmai előmenetelt tudunk majd biztosítani a legtehetségesebb utánpótlás-játékosainknak is, mint a többi akadémián...– A tények jelenlegi állása szerint nem tartom valószínűnek. Az Audi az utánpótlást is a korábbiaktól eltérő formában kívánja támogatni. Remélem, még nem lefutott a meccs, dolgozunk rajta, hogy az Audi újra az ETO mellé álljon.– A szakmai stábba érkezik Király József, aki eddig a Mosonmagyaróvár vezetőedzője volt és jól ismeri a másodosztály mezőnyét. Bekő Balázs mellett pályaedzőként segíti a munkát. Tovább formáljuk a stábot, ennek jegyében Boros Lukács kapusedző átkerülhet az utánpótláshoz és Szabó Ottó is más feladatokat kaphat. A játékoskeretet igyekszünk úgy kialakítani, hogy az NB II-ben is nagyon jó szereplésre legyen képes. Szerződtettük a szlovák első osztályból Vajda Patrikot, Nagy Martint és Martin Boszorádot, érkezik Rokszin Ádám Szolnokról, Bagi István Békéscsabáról és Erdélyi László Sopronból. Szerettük volna megszerezni Novák Csanádot, de őt a Vasas Mezőkövesdre adja el információnk szerint százharmincezer euróért. Mi ennyi pénzt nem tudunk és nem is akarunk fizetni egy futballistáért. De a tárgyalásoktól függően még lehetnek további érkezők. Augusztusban hét mérkőzést játszunk, ezek már tükröt tartanak elénk, hogy kire-mire számíthatunk a későbbiekben. Ha kell, akkor tovább erősítjük a csapatot. Tavaly is az átigazolási időszak utolsó napján igazoltunk négy olyan futballistát, akik oroszlánrészt vállaltak a bajnokság megnyerésében.– Még az első sem. Gyurákovics Erik sokat fejlődött ugyan fizikálisan és szakmailag is, de nem biztos, hogy vele kezdődik majd az ETO összeállítása. Tárgyalásban vagyunk Sebők Zsolttal, aki szívesen jönne hozzánk. Ha a Gyirmót új edzője nem számít rá, le szeretnénk igazolni.– Nagyon nehéz döntés, Péter PR-szempontból is valóban nagyon sokat segített nekünk. Az NB II azonban már más kávéház. Játékban inkább kiegészítő emberként számítanánk rá, amennyiben ezt ő is elfogadja. A szabályok miatt két fiatalnak mindig a kezdőben kell szerepelni, ezért célszerű, hogy a kispadon is rendre legalább két fiatal kapjon helyet. Innen nézve nemcsak Kabátnak, hanem másnak is nagyon nehéz lesz folyamatosan bekerülni a keretbe. A fiatalok tekintetében úgy érzem, nem állunk rosszul, de az NB II egy harmincnyolc mérkőzésből álló hosszú sorozat, ahol mindenkinek nehéz végig kiegyensúlyozott teljesítményt nyújtani. Ezért fontos lesz a rotálás, ehhez kell megtalálni a legoptimálisabb összetételt.– Annyit el tudok mondani, hogy az osztályváltás következtében vonzóbb lett a csapat, ugyebár már csak egy ugrás a „Sugár". Az elmúlt időszakban ismét a figyelem középpontjába kerültünk, kínai, katari érdeklődőink is voltak újra és egy belga – korábban a magyar futballban szerepet vállaló – csoporttal pedig úgy tűnik, komolyabbra fordulnak az egyeztetések. A héten fogunk például egy szomszédos országbeli befektető részére prezentációt tartani, de egy olasz élvonalbeli együttessel is kialakulófélben van egy szakmai együttműködés.