Az egykori Aranylabdás szerint most van itt az idő Brazília hatodik vb-győzelmére

A 41 éves Ronaldo a csütörtöki megnyitó egyik szereplőjeként már Moszkvában tartózkodva elmondta: az ő vb-favoritja természetesen Brazília.



"De nemcsak azért, mert én is brazil vagyok, hanem azért, mert a válogatott nagyon jól játszik" - indokolt a kétszeres vb-aranyérmes támadó, aki a brazilok legutóbbi, 2002-es aranyérméből vb-gólkirályként nyolc találattal tevékenyen vette ki a részét.



A riválisokkal kapcsolatban hozzátette: Spanyolország nagyon jól játszik, Németország pedig ezúttal is erős. Ronaldo kiemelte még a szokások szerint ezúttal is kiváló csapattal érkező argentinokat, valamint a fiatal, de már markáns kerettel rendelkező franciákat.



"Brazil aranyéremben reménykedek. Hosszú idő telt el 2002 óta, és úgy gondolom, itt az idő az újabb sikerre" - közölte.



A vb-n a brazilok vasárnap Svájc csapata ellen mutatkoznak be az E csoportban, amelyben még Costa Ricával és Szerbiával találkoznak.



Brazília először 1958-ban lett vb-aranyérmes, majd 1962-ben megvédte címét. A következő sikerre 1970-ig kellett várna, utána azonban 24 éves szünet következett. A 2002-es győzelem óta viszont még döntőbe sem jutott a Selecao.