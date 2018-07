Az egész vébén egyetlen lövést hárított a spanyolok kapusa

Minden lövést, azaz a tizenegyeseket is beleszámítva mindössze egyetlen egy kísérletet hatástalanított David de Gea, a spanyol válogatott kapusa. Pedig a Manchester United hálóőre remek idényt futott, sorra mutatta be a nagyobbnál-nagyobb bravúrokat, a világbajnokságon azonban 11 kapuját eltaláló lövésből 10 is góllal végződött: érdemben tehát nem tudott hozzátenni a válogatott teljesítményéhez.