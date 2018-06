Az egész csoportban borulhat a papírforma: Szerbia-Brazília 0-1 (élő)

E csoport, 3. forduló, Moszkva (Szpartak Stadion), játékvezető: Alireza Faghani (iráni)Szerbia: Sztojkovics – Rukavina, Milenkovics, Veljkovics, Kolarov – Matics, Milinkovics-Szavics – Tadics, Ljajics, Kosztics – A. Mitrovics. Szövetségi kapitány: Mladen KrsztajicsBrazília: Alisson – Fagner, Thiago Silva, Miranda, Marcelo (Filipe Luis, 10.) – Paulinho, Casemiro, Philippe Coutinho – Willian, Gabriel Jesus, Neymar. Szövetségi kapitány: TiteGól: Paulinho (36.)Ez az első félidő vége: magabiztosak a brazilok, a szerbektől sokkal több kell, ha nem akarnak búcsúzni.Neymar tekeri nem sokkal a kapu fölé a labdát a tizenhatos bal sarkáról.Két perc ráadás az első félidő végén. Brazília átvette a játék irányítását, míg Szerbia a félidő első felében kiegyenlített meccset tudott játszani, mostanra abszolút a brazilok dominálnak.Középen Paulinhót indítják, aki nagyon okosan belebök a labdába, megelőze Sztojkovicsot, és elteszi mellette, 1-0 a braziloknak!Tadics emeli középre az alapvonalról, Mitrovics viszont fölé ollózza a labdát.Ljajics nem kíméli Neymart, a szerbek 22-ese kapja a meccs első sárgáját.Gabriel Jesus tudja folytatni, Neymar egészen pazar indításával lép ki, majd csinál egy visszacselt, így már a lövésére odaér Milenkovics - többet ígért ez a támadás.Kisebb mezőnyjáték után Neymar egészen kiszorított helyzetből is el tudja lőni, de Sztojkovics bele tud kapni. Közben Gabriel Jesust is ápolni kell - hát ha ő is kiválna, az óriási pech lenne a braziloknak.Coutinho szöktetné Paulinhót, de egy picit hosszú, ráadásul Sztojkovics jól élt együtt a játékkal. Igencsak érezhető a tét a pályán.Nincs ugyan helyzet a szerb szöglet után, de ott tudnak maradni a brazilok térfelén a szerbek.Kényszerű csere a braziloknál, ami egyben érzékeny veszteség is: Marcelo nem tudja folytatni, Filipe Luis érkezik a helyére.Az első komolyabb brazil lehetőség, egy ütempasszal lép ki Gabriel Jesus, de elakad a lövése, majd az érkező Neymar tulajdonképpen kirúgja a kapu torkából.Brazília kezdte a meccset.- Köszöntjük olvasóinkat, a délutáni bombameglepetés után kiderül, Brazíliának sikerül-e továbbjutnia a csoportból - a tét ugyanakkor ott van a szerbeken is, hiszen egy győzelemmel továbbjuthatnának Milinkovics-Szavicsék.A várható kezdőcsapatok:Vladimir Stojkovic - Branislav Ivanovic, Nikola Milenkovic, Dusko Tosic, Aleksandar Kolarov - Luka Milivojevic, Nemanja Matic - Dusan Tadic, Sergej Milinkovic-Savic, Adem Ljajic - Aleksandar MitrovicAlisson - Fagner, Thiago Silva, Miranda, Marcelo - Casemiro, Paulinho, Philippe Coutinho - Willian, Gabriel Jesus, NeymarAz ötszörös világbajnok brazilok a moszkvai Szpartak Stadionban találkoznak a szerbekkel, akikkel történetük során 19 alkalommal játszottak - beleértve a Jugoszlávia elleni összecsapásokat is -, s mindössze kétszer szenvedtek vereséget. A dél-amerikai sztárcsapat az utóbbi 13 mérkőzésén nem talált legyőzőre, ráadásul az elmúlt nyolc találkozójából hét alkalommal még gólt sem kapott. A brazilok ugyanakkor nem igazán szeretnek európai riválissal játszani: a selecao csak egyet nyert meg elmúlt hét olyan vb-meccséből, melyen az öreg kontinensről érkezett az ellenfele.A szerdai összecsapáson Brazíliának a döntetlen is elég a továbbjutáshoz. A pontosztozkodás Szerbiának is jó lehet, de csakis abban az esetben, ha a csoport másik mérkőzésén a pont nélkül álló Costa Rica legyőzi Svájcot, ráadásul elképzelhető - a gólkülönbség függvényében -, hogy legalább kétgólos közép-amerikai sikerre lenne szükségük a szerbeknek.Nyizsnyij Novgorodban a legutóbbi világbajnokságon negyeddöntős Costa Rica már csak a szép búcsúban bízhat - története során csak egyszer, 2006-ban maradt pont nélkül a vb-n. A svájciak már egy döntetlennel is biztosítják helyüket a 16 között.