Az Audi ETO óvását elutasította az EHF

Gyors döntést hozott az Európai Kézilabda Szövetség illetékes szerve a Rosztov elleni idegenbeli BL mérkőzés legvégén történt eseményekkel kapcsolatosan benyújtott óvásunkkal kapcsolatosan. A három tagú döntnöki szervezet - a várakozásoknak megfelelően - elutasította klubunk beadványát -a zöld-fehérek oldalán.Ahogy az várható volt az EHF illetékes szerve, a Court of Handball elutasította a Győri Audi ETO KC óvását a Rosztov elleni Bajnokok Ligája mérkőzés utolsó 30 másodpercében történt esettel kapcsolatban. A három tagot számláló döntnöki testület megvizsgálta a klubunk által benyújtott szöveges óvást és az azt alátámasztó videó anyagot is, ám ennek ellenére elutasították a beadványt.Az óvás elutasításának alapjaként az EHF Bajnokok Ligája Szabályzatának XIII. fejezet 1. pontjában leírt indoklás szolgált, miszerint játékvezetői ítélet nem szolgálhat alapul óvásra, és minden ilyen alapú óvás semmisnek minősül.A döntés ellenében jogunk van fellebbezni, de ezzel a Győri Audi ETO KC nem kíván élni. Az óvás elérte a célját, felhívta a figyelmet az esetre, és arra, hogy az új szabályok miatt nagyobb figyelemmel kell lenni az utolsó másodpercekben elkövetett szabálytalanságokkal kapcsolatban.A 23-22-re elvesztett meccsen a hajrájában, a találkozó utolsó harminc másodpercén belül a Rosztov kapusa ahelyett, hogy letette volna a labdát, hogy a győriek elvégezhessék a megítélt szabaddobást több lépést hátrált kezében a labdával.A győri csapat a mérkőzés utolsó harminc másodpercében elkövetett bírói hibára hivatkozva a Rosztov-Don ellen 2017. október 21-én lejátszott Bajnokok Ligája meccsét. A hivatalos jogi procedúra elindult, várják az EHF döntését - áll a csapat közleményében Hivatalos óvást juttatott el a csapat az EHF illetékes szervéhez a Női Kézilabda Bajnokok Ligája B-csoportjának 3. fordulójában lejátszott Rosztov-Don – Győri Audi ETO KC mérkőzéssel kapcsolatosan, jelentette be a Sport TV Harmadik Félidő című műsorában Szabó Tamás, a klub nemzetközi igazgatója.A 23-22-re elvesztett meccsen a hajrájában, a találkozó utolsó harminc másodpercén belül a Rosztov kapusa ahelyett, hogy letette volna a labdát, hogy a győriek elvégezhessék a megítélt szabaddobást több lépést hátrált kezében a labdával. Ezzel egyértelműen megsértette a szabályokat, de a játékvezetők nem ítélték meg az ilyenkor járó kiállítást a szabálytalan játékosnak, valamint büntetőt az Audi ETO-nak, ezért klubunk vezetősége úgy döntött, hogy megóvja a mérkőzést.Az eset bárki, az óvás alapját jelentő esetet 1:21:06-nál látható.A Győri Audi ETO KC határidőben teljesítette az óvás kritériumait, az EHF pedig visszaigazoltan befogadta azt és hamarosan döntést is hoz az ügyben.Az óvás újabb fejleményeiről azonnal tájékoztatjuk a közvéleményt.