Az Audi ETO nagy menetelése sérülésekkel ért véget

Többen bajlódtak apróbb problémákkal, de Tomori Zsuzsanna és Kari Aalvik Grimsbö esetében sajnos nem kerülhető el az orvosi beavatkozás sem.



Tomori Zsuzsanna komoly, hosszan elhúzódó rehabilitációval járó térdsérülésből tért vissza a 2016/2017-es szezon tavaszi időszakában. A TIPPMIX EHF FINAL4-on remek teljesítményt nyújtó átlövő a május 16-i, Mosonmagyaróvár elleni magyar bajnoki mérkőzés végéhez közeledve, egy szerencsétlen ütközést követően sérült térdéhez kapott, majd a pályát is elhagyta. "Tomori Zsuzsa legutóbbi műtéte során kilökődési reakció miatt el kellett távolítani a rögzítő csavart. Ez nem befolyásolta az ízület állapotát, mint ez jól látható volt a BL döntőn is, terhelhető volt. Jelenleg a csavar-kivétel helyén egy nyákciszta alakult ki, melyet növekedése miatt műtéti úton távolítunk el. Ez egy térdízületen kívüli, csontfurat-elváltozás. Várható, hogy pár hét alatt rendeződnek a sebviszonyok, a térdének terhelhetősége változatlan marad." – nyilatkozta Dr. Balogh Péter csapatorvos.



Kari Aalvik Grimsbö a Buducnost Podgorica elleni Bajnokok Ligája elődöntőn sérülésről árulkodó mozdulatsorral riasztotta meg a szurkolókat, ezt követően a kispadon ápolásra is szorult, de a döntőre visszatért és remekelt is a pályán. Ekkor rásérült egy korábban - a norvég válogatottnál – szerzett sérülésére. A klasszis kapus esetében úgy tűnik, a teljes gyógyulása érdekében ismét orvosi beavatkozásra szorul. "Még a Győrbe szerződése előtt elszenvedett térdsérülése miatt Norvégiában anno artroszkópos műtétet végeztek el rajta, és tavalyi évben az idény végén ismét egy ilyen beavatkozást hajtottak végre rajta hazájában. Sajnos a Bajnokok Ligája elődöntőjében erre rásérült. Az elvégzett MRI vizsgálat indokolja az ízület artroszkópos revízióját, és a holdasporc rásérülésének ellátását" – mondta a csapatorvos



Mielőbbi gyógyulást és teljes felépülést kívánunk a Győri Audi ETO KC két játékosának!