Az Audi ETO a legjobb csapat - Győr sportcsillagait köszöntötték az ETO Park Hotelben - fotók

A döntéshozók nem voltak könnyű helyzetben, mert szerencsére sok szép sikert értek el tavaly a megyeszékhely sportolói, s ezekből nem volt könnyű kiválasztani a legjobbakat. Főleg úgy, hogy sokszor bizony erősen szubjektív érvek mentén lehet csak dönteni, s mint minden ilyen alkalommal, a döntéshozók megtapasztalják azt, hogy mennyire nehéz összehasonlítani az almát a körtével.Ami a díjakat illeti, 2016-ban a hölgyeknél a kajakos Fazekas Zur Krisztina lett a legjobb. A Győri Graboplast VSE sportolója Rióban is tagja volt annak a négyesnek, mely megvédte négy évvel korábbi, londoni elsőségét. Mögötte az olimpiát szintén megjárt, az Európa-bajnokságon aranyérmes Jakabos Zsuzsanna, a Győri Úszó SE versenyzője végzett, míg a képzeletbeli dobogó harmadik foka a Graboplast VSE maratoni kajakosát, Csay Renátát illette, miután egyesben és párosban is világbajnok volt 2016-ban, emellett pedig a hétvégén – mint arról beszámoltunk – a nők között a világ legjobb kajakosának választották a World Paddle Awards elnevezésű díjátadón.A férfiaknál ezúttal a Győri LK sportlövője, Sike József végzett az élen. Ő egyébként a lapunk által 37. alkalommal szervezett megye legjobb sportolója választáson is a legjobbnak bizonyult. Mögötte a Győri Úszó SE sportolója, Balogh Gábor lett a második, míg Sike klubtársa, Boros László a harmadik.A csapatok versenyében a szavazók a bajnok és Magyar Kupa-győztes, a Bajnokok Ligájában ezüstérmes Audi-ETO női kézilabdacsapatot választották meg a tavalyi esztendő legjobbjának. Második helyen végzett – akárcsak a magyar bajnokságban – a CMB Cargo-UNI Győr női kosárlabdacsapata, mely tegnap a díját-adóval egy időben játszotta Euroliga-mérkőzését az orosz Dinamo Kurszk ellen. A harmadik hely a Gyirmót FC Győr NB II-es bajnokságot nyert labdarúgócsapatának jutott.Az edzők között a nőknél győztes Fazekas Krisztina felkészítője, egyben férje, Rami Zur érdemelte ki a legjobbnak járó elismerést. Petrov Iván, a Győri Úszó SE és Ambros Martín, az Audi-ETO vezetőedzője lett a második, illetve a harmadik helyezett.Hagyomány ezen a gálán, hogy megválasztják az év felfedezettjét is, ez alkalommal a választás Sipőcz Richárdra, a Győri AC ifjúsági Európa-bajnokságot nyert cselgáncsosára esett. A fiatal sportoló, aki a nyári EYOF arca, s az indulásra az egyik legesélyesebb győri versenyző, a megye legjobbja szavazáson az utánpótlás fiú kategóriában is a legjobb lett.A Magyar Sportújságíró Szövetség különdíját az Audi-ETO holland játékosa, Nycke Groot érdemelte ki, aki a klubbal elért sikerek mellett a decemberi Európa-bajnokságon hazája válogatottjával ezüstérmet szerzett, illetve nemcsak a torna legjobb irányítója lett, hanem a legértékesebb játékosnak is megválasztották.A „Győr sportjáért" életműdíjat Hollósi László, a Győri Futóbarátok Klubja atlétikaedzője, míg Győr polgármestere különdíját, ami Győr város ezüst emlékérme, dr. Zakariás Géza triatlonista, a győri Széchenyi-egyetem tanára vehette át.