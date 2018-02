Az aranyérmes váltónk is Usain Bolt pezsgőjére pályázik

Mindenki ezt kérdezi tőlünk, hogy milyen érzés, de még mi se tudjuk"

A Liu Shaoang, Liu Shaolin Sándor, Knoch Viktor, Burján Csaba összeállítású rövidpályás gyorskorcsolyaváltó négy tagja egyöntetűen úgy fogalmazott: még nem tudják felfogni azt, hogy olimpiai bajnokok, illetve hogy ők szerezték Magyarország első aranyát a téli játékokon.- jelentette ki Burján. "Burján Csaba olimpiai bajnok. Még ízlelgetem. A név elé nem lehet írni, mint a doktort? Csak így mutatkoznék be".A 23 éves pécsi sportoló arról is beszélt, hogy"Engem nem zavar, hogy nem most kaptuk meg az aranyérmeket, hanem csak holnap a medálceremónián, mert így kétszer állhatunk a dobogó tetejére" - mondta Burján, aki a futamról úgy vélekedett, végig gyors volt az iram, de mindenki megnyugodott picit, amikor a dél-koreaiak esésével biztossá vált az érem. Hozzátette, volt olyan, hogy azt érezte, tudna gyorsabban korcsolyázni, de eszébe sem jutott előzni, mert nem akarta ellőni a puskaport, a végére is kellett az erő. "Tudtam, hogy a végén a Liu fivérek verhetetlenek. Az utolsó váltásomnál belöktem Ádót és már láttam, hogy készíti elő a kínai megelőzését. Azt még észleltem, hogy meg is csinálta. A végére már nem emlékszem, vagy talán nem is láttam, de szinte biztos voltam az aranyban, mert a kanadaiak befejező embere nem jó".- értékelt a legkomolyabban a négyes legfiatalabb, mindössze 19 esztendős tagja, Liu Shaoang, miközben szavain nagyot nevetett Knoch Viktor a maga 28 évével és a negyedik olimpiájával.A minden távon junior világbajnok, de a felnőttek között is egyéni vb- és Eb-érmekkel rendelkező Liu Shaoang, vagy ahogy a többiek becézik, Ádó, azzal folytatta, mindenki sírt a boldogságtól, majd azt a költőinek szánt kérdést tette fel, hogy vajon megnyerik-e az év csapata választást Magyarországon. Az elrontott, egyaránt kizárással végződött egyéni számokról csak annyit mondott: az most senkit sem érdekel. Majd megjegyezte, mentálisan rendkívül nehéz volt felállni három kizárás után.- vette át a szót a rangidős Knoch Viktor, aki elárulta, azért is vitte be a zászlót a jégre az ünnepléshez, hogy nyomást helyezzen a bírókra, noha 90 százalékig biztos volt abban, hogy nem lehet kizárni őket.Knoch Viktor úgy fogalmazott, egy ideje már azon járt a feje, milyen jó lenne olimpiai, világ- és Európa-bajnokként visszavonulni, de csak nem akart összejönni a győzelem a nagy világversenyeken, azaz se az vb-ken, se az Eb-ken."De most összejött, és nem bánom, hogy éppen az olimpián" - zárta szavait mosolyogva Knoch, aki élete első olimpiáján, a 2006-os torinói játékokon 1500 méteren ötödik volt.A csapat befejező embere, a 22 éves Liu Shaolin Sándor viszont immár olimpiai, világ- és Európa-bajnok. Úgy fogalmazott, hogy ez a siker egy újabb lépcsőfok, ugyanakkor szerinte ez egy végtelen lépcső, amelyen mindig lehet feljebb kerülni.- idézte fel az utolsó köröket Liu Shaolin, aki egyéniben is remekelt Phjongcshangban, 500 és 1500 méteren ötödik, míg 1000-en nyolcadik lett.Liu Shaolin, aki 2016-ban 500-on lett világ-, egy évvel később 1000-en Európa-bajnok, egyedüliként nem tartotta meg a csarnokban tartott ceremónián kapott kabalafigurát, azt brit párjának, a háromszoros világbajnok Elise Christie-nek adta.A medálceremónia pénteken magyar idő szerint 11 órától kezdődik, de a magyar váltóra nagyjából félórával később kerül sor.