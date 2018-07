Az angoloknak sem engedték meg, hogy közvetlenül a kapott gól után betaláljanak

Az első napokban a portugálok és az angolok góljánál is téma volt, hogy azért nem ünnepel mindenki a gólszerzővel, mert el lehet végezni a kezdőrúgást úgy is, ha a másik csapat játékosai közül senki nem tartózkodik a saját térfelén. Ez persze nem igaz, hiába kap valaki gólt, nem kezdheti el úgy a játékot, hogy a másik csapat nincs itt a saját térfelén, ráadásul erre a játékvezetőnek is engedélyt kell adnia. A szabály úgy szól: az összes játékosnak, kivéve a kezdőrúgást elvégzőt, a saját térfelén kell tartózkodnia.Az angol válogatottat azonban ez nem zavarta, és miközben a horvátok Mandzukic gólját ünnepelték a hosszabbításban, hárman elindultak Subasic kapujára - a török Cakir azonban visszafújta az akciót.