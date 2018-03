Autósport - Dobogóra kormányozták Ladájukat

A mosonszolnoki Czang fivérek 2017-ben a magyar szlalombajnokságban nem is kis sikerrel szerepeltek. A versenysorozaton kívül tettek egy kis kitekintést két csehországi futamra a közép-európai Zóna-kupában és egy szlovákiai szlalomfutamon is.



„Elégedett lehetek az idei szezonnal, ugyanis az autó kiválóan működött és én sem követtem el nagyobb hibákat, ami meghozta az eredményt. Sikerült az 1600 köbcentiméteres túra kategóriában a bajnoki címem megvédenem, és előrelépésként könyvelem el, hogy sikerült beférkőznünk az összesített verseny első húsz versenyzője közé – kezdte a fiatalabb testvér, Balázs. – A magyar bajnokság hét futamból állt, mindegyiken sikerült rajthoz állni, és az utolsó futamot leszámítva elégedett is voltam az eredményekkel. A legvége nem igazán sikerült, de ez már nem befolyásolta az eredményeket."



Balázs hozzátette: szeretnének a közép-európai Zóna-kupában egy teljes szezont menni, ami azonban komoly pluszköltséggel jár.



„A mi autónk egy Lada 2107, klasszikus hátsókerék-hajtással. Ezzel versenyzünk mindketten és már hagyományosan két kategóriában nevezünk, így eredményeink összehasonlíthatóak, de a kategóriánkénti pontgyűjtésben nem befolyásoljuk egymást – tudtuk meg Györgytől. – Az év végi összesítésben a HH kategória (klasszikus hátsó kerék – a szerk.) második helyezését értem el. Tavaly év közepétől minden versenyen a nyolcvanindulós mezőnyből az első húsz helyezett között végeztünk öcsémmel, néhány szakaszeredményt tekintve az első tíz közé férkőztünk."



Mint megtudtuk, idén kisebb fejlesztéseket, módosításokat, finomításokat végeznek el csupán az autón, amelyet három éve használnak versenyzésre.



„Személyes célom a raliversenyzésbe belekóstolni egy rali kettes magyar bajnoki futamon való részvétellel, ami a szlalomversenyzésnél jóval nagyobb anyagi áldozattal jár" – folytatta György, hozzátéve: idén is részt vesznek mindketten a magyar szlalombajnokságban, amely március végén kezdődik.