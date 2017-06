Autósport - Céljuk, hogy a Rábaringen versenyezzenek

Talán maga Prezmeczky Ádám sem gondolta volna nemrég, hogy egy öregecske Zsiguli szerelésével, felkészítésével tölti hétvégéit, s az autói anyósülésén ülve rója majd a köröket egy-egy versenyen. A fiatal győri nyomdász ismerőse és nevelőapja, Kohuth Károly – aki korábban ralizott – hatására lett a sportág nagy rajongója.„Az egyik barátom kezdett el szlalomozni, s meghívott bennünket az egyik versenyére. Be kell vallanom, nagyon tetszett, amit ott láttam, s hazafelé már arról beszélgettünk a nevelőapámmal, akinek nagy álma volt, hogy újra ralizhasson, hogy mi is veszünk egy autót – meséli a kezdetekről Prezmeczky Ádám.– Már azon a héten megvásároltuk azt a Ladát, amit aztán négy héten keresztül minden hétvégén, reggeltől estig szereltünk. Mivel utcai autóról volt szó, muszáj volt átalakítani. Sokan segítettek, köztük az említett barátom, de természetesen a nevelőapám volt, aki tapasztalataival irányította a munkát."

Kohuth Károly és Prezmeczky Ádám nemrégiben vett részt első versenyén.

Időközben Ádám bátyja, Imre is vásárolt egy Zsigulit, s a kis társaság csapattá alakult. Így együtt vágtak neki az első versenyüknek Bakonyszentlászlón.„Nemrég, a hónap elején neveztünk be életem első versenyére. Mindjárt két nevezést is leadtunk, mert a három helyett hat kört akartunk teljesíteni – mesélte a kezdő ralis. – Nevelőapám mellett navigátorként vágtam neki a távnak, ám sajnos már az első körben eldurrant egy vízcső az autónkban, s a pályán ragadtunk. Miután ezt kijavítottuk, a harmadik körben a benzincsövünk lyukadt ki, így hiába sikerült aztán az utolsó szakaszban végigmennünk a pályán, az már nem számított bele az időeredménybe."A csapat két másik versenyzője közül Prezmeczky Imre elromlott gyújtáselosztója miatt nem tudott köridőt produkálni, Kovács István azonban mért körrel fejezte be a versenyt.„Célunk, hogy jövőre benevezhessünk az amatőr ralibajnokság futamaira, s így akár az écsi Rábaringen is versenyezhessünk. Ehhez persze még fejlesztgetni kéne az autót, pedig amúgy sem olcsó mulatság ez a sportág. Szerencsére akadnak támogatóink, nekik nagyon köszönjük az eddigi segítséget" – árulta el Ádám.