Ausztrál Nagydíj - Újabb Hamilton-Vettel csata várható

A Forma-1-es autós gyorsasági világbajnokság hétvégén, Melbourne-ben kezdődő idei szezonjában a szakértők többsége szerint újfent a címvédő brit Lewis Hamilton, illetve a hozzá hasonlóan négyszeres világbajnok német Sebastian Vettel csatázhat egymással a végső sikerért. A versenynaptárban rekordnak számító 21 futam szerepel, a Magyar Nagydíjat július 29-én rendezik.



A téli felkészülési időszakban rendezett hivatalos tesztek során a konstruktőrök között 2014 óta sorozatban négyszer vb-győztes Mercedes meggyőző teljesítményt nyújtott Hamiltonnal és finn csapattársával, Valtteri Bottasszal a volán mögött. A német istálló legfőbb üldözője ezúttal is a Ferrari lehet Vettellel és a veterán finn Kimi Räikkönennel, azt azonban nehéz a teszteken elért eredmények alapján megjósolni, hogy a Red Bull mennyire lehet közel a köridők tekintetében a Ferrarihoz és a Mercedeshez.



Daniel Ricciardo, a Red Bull ausztrál pilótája a melbourne-i idénynyitó előtt adott nyilatkozatában azt mondta, a három csapat hat autója akár fél másodpercen belül is kerülhet egymáshoz egy-egy körön, de hogy ez valóban így van-e, az majd a hétvégi Ausztrál Nagydíjon derülhet ki.



Az is nagyon valószínűnek tűnik, hogy a középmezőnyben az említett három istálló mögött nagy lesz a tülekedés az értékes világbajnoki pontokért. A Williams, a Haas, a Force India és a Renault pilótái nagy valószínűséggel rendszeresen be tudnak majd férni az első 10, vb-pontot érő helyre, és egyelőre még kérdéses, hogy a Hondáról Renault motorra váltó McLaren mire lesz képes az elmúlt három, teljességgel sikertelen esztendő után.



A mezőnyben két újonc mutatkozik be: az orosz Szergej Szirotkin a kanadai Lance Stroll csapattársa lesz a Williamsnél, míg a tavalyi Forma-2-es bajnok monacói Charles Leclerc a Sauber istállónál kezdi meg szereplését a Forma-1-ben. Utóbbi csapat ugyan változatlanul Ferrari motorokat használ, hivatalos nevében azonban visszahozta az Alfa Romeót az autósport elitkategóriájába.



A Forma-1 új jogtulajdonosa, a Bernie Ecclestone örökébe lépő amerikai Liberty Media már tavaly évközben jelentős reformokat hajtott végre a száguldó cirkuszban, majd a több évtizeden át használt hivatalos logó megváltoztatására is sor került. A egyesült államokbeli cég az első pillanattól kezdve vállalta, hogy legfőbb célja közelebb hozni a nézőkhöz az F1 korábban meglehetősen zártnak vélt világát.



Az idei szezonban minden korábbinál többet, 21 futamot rendeznek majd, a versenynaptárból kikerült a Malajziai Nagydíj, visszatért viszont a németországi Hockenheim, és újra lesz versenyhétvége Franciaországban is, mégpedig a Le Castellet-ben elhelyezkedő Paul Ricard pályán.



A Magyar Nagydíjra július 29-én kerül majd sor a Hungaroringen, a szocsi Orosz Nagydíj pedig áprilisról szeptemberre került át. Az idény az elmúlt években megszokottakhoz hasonlóan ezúttal is az egyesült arab emírségekbeli Abu-Dzabiban ér véget november 25-én.



A Liberty Media az egyes futamok korábban jól megszokott kezdési időpontjain is változtatott, egyrészt minden verseny rajtját egy órával későbbre csúsztatta, s arról is döntött, hogy nem egész órakor startolnak majd a futamok, hanem 10 perccel később. Ez a Magyar Nagydíj esetében például azt jelenti, hogy a korábbi 14 órás időpont helyett 15.10 órakor alszanak majd ki a piros lámpák a Hungaroring célegyenesében.



A 2018-ra elfogadott, javarészt technológiai szabálymódosítások közül a leglátványosabb a pilóták fejét védő, úgynevezett HALO (glória) lesz, amelynek használata először 2015-ben vetődött fel, és több éves tesztelési folyamat után tették most kötelezővé. Az eszköz félkör alakú, és valóban "glóriaként" helyezkedik el az autóban ülő pilóták bukósisakja felett, a versenygépek orr-részéhez pedig egy függőleges elemmel rögzítik.



Az idénynyitó Ausztrál Nagydíj időmérő edzését szombaton - magyar idő szerint - 7 órakor, a futamot pedig vasárnap 7.10 órakor rendezik. Az M4 Sport élőben közvetíti a hétvége eseményeit.



A 69. Forma-1-es autós gyorsasági világbajnokság menetrendje, a helyszínek és a tavalyi győztesek:



Ausztrál Nagydíj:

március 25., Melbourne

pálya hossza: 5,303 km

versenytáv: 58 kör (307,574 km)

leggyorsabb kör: 1:24.125 perc, Michael Schumacher (német, Ferrari, 2004)

A 2017-es győztes: Sebastian Vettel (német, Ferrari)



Bahreini Nagydíj:

április 8., Szahír

pálya hossza: 5,412 km

versenytáv: 57 kör (308,238 km)

leggyorsabb kör: 1:31.447 perc, Pedro de la Rosa (spanyol, McLaren, 2005)

A 2017-es győztes: Vettel



Kínai Nagydíj:

április 15., Sanghaj

pálya hossza: 5,451 km

versenytáv: 56 kör (305,066 km)

leggyorsabb kör: 1:32.238 perc, M. Schumacher (2004)

A 2017-es győztes: Lewis Hamilton (brit, Mercedes)



Azerbajdzsáni Nagydíj:

április 29., Baku

pálya hossza: 6,003 km

versenytáv: 51 kör (306,049 km)

leggyorsabb kör: 1:43.441 perc, Vettel (Ferrari, 2017)

A 2017-es győztes: Daniel Ricciardo (ausztrál, Red Bull)



Spanyol Nagydíj:

május 13., Barcelona

pálya hossza: 4,655 km

versenytáv: 66 kör (307,104 km)

leggyorsabb kör: 1:21.670 perc, Kimi Räikkönen (finn, Ferrari, 2008)

A 2017-es győztes: Hamilton



Monacói Nagydíj:

május 27., Monte-Carlo

pálya hossza: 3,337 km

versenytáv: 78 kör (260,286 km)

leggyorsabb kör: 1:14.820 perc, Sergio Perez (mexikói, Force India, 2017)

A 2017-es győztes: Vettel



Kanadai Nagydíj:

június 10., Montreal

pálya hossza: 4,361 km

versenytáv: 70 kör (305,270 km)

leggyorsabb kör: 1:13.622 perc, Rubens Barrichello (brazil, Ferrari, 2004)

A 2017-es győztes: Hamilton



Francia Nagydíj:

június 24., Le Castellet

pálya hossza: 5,842 km

versenytáv: még nem meghatározott



Osztrák Nagydíj:

július 1., Spielberg

pálya hossza: 4,318 km

versenytáv: 71 kör (306,452 km)

leggyorsabb kör: 1:07.411 perc, Hamilton (2017)

A 2017-es győztes: Valtteri Bottas (finn, Mercedes)



Brit Nagydíj:

július 8., Silverstone

pálya hossza: 5,891 km

versenytáv: 52 kör (306,198 km)

leggyorsabb kör: 1:30.621 perc, Hamilton (2017)

A 2017-es győztes: Hamilton



Német Nagydíj:

július 22., Hockenheim

pálya hossza: 4,574 km

versenytáv: 67 kör (306,458 km)

leggyorsabb kör: 1:13.780 perc, Räikkönen (McLaren, 2004)

A 2017-es győztes: nem rendezték meg a futamot



Magyar Nagydíj:

július 29., Hungaroring

pálya hossza: 4,381 km

versenytáv: 70 kör (306,630 km)

leggyorsabb kör: 1:19.071 perc, M. Schumacher (2004)

A 2017-es győztes: Vettel



Belga Nagydíj:

augusztus 26., Spa-Francorchamps

pálya hossza: 7,004 km

versenytáv: 44 kör (308,052 km)

leggyorsabb kör: 1:46.577 perc, Vettel (2017)

A 2017-es győztes: Hamilton



Olasz Nagydíj:

szeptember 2., Monza

pálya hossza: 5,793 km

versenytáv: 53 kör (306,720 km)

leggyorsabb kör: 1:21.046 perc, Barrichello (2004)

A 2017-es győztes: Hamilton



Szingapúri Nagydíj:

szeptember 16., Marina Bay

pálya hossza: 5,065 km

versenytáv: 61 kör (308,828 km)

leggyorsabb kör: 1:45.008 perc, Hamilton (2017)

A 2017-es győztes: Hamilton



Orosz Nagydíj:

szeptember 30., Szocsi

pálya hossza: 5,848 km

versenytáv: 53 kör (309,745 km)

leggyorsabb kör: 1:36.844 perc, Räikkönen (Ferrari, 2017)

A 2017-es győztes: Bottas



Japán Nagydíj:

október 7., Szuzuka

pálya hossza: 5,807 km

versenytáv: 53 kör (307,471 km)

leggyorsabb kör: 1:31.540 perc, Räikkönen (McLaren, 2005)

A 2017-es győztes: Hamilton



Egyesült Államok Nagydíja:

október 21., Austin

pálya hossza: 5,513 km

versenytáv: 56 kör (308,405 km)

leggyorsabb kör: 1:37.766 perc, Vettel (2017)

A 2017-es győztes: Hamilton



Mexikói Nagydíj:

október 28., Mexikóváros

pálya hossza: 4,304 km

versenytáv: 71 kör (305,354 km)

leggyorsabb kör: 1:18.785 perc, Vettel (2017)

A 2017-es győztes: Max Verstappen (holland, Red Bull)



Brazil Nagydíj:

november 11., Sao Paulo

pálya hossza: 4,309 km

versenytáv: 71 kör (305,909 km)

leggyorsabb kör: 1:11.044 perc, Verstappen (2017)

A 2017-es győztes: Vettel



Abu-Dzabi Nagydíj:

november 25., Abu-Dzabi

pálya hossza: 5,554 km

versenytáv: 55 kör (305,355 km)

leggyorsabb kör: 1:40.279 perc, Vettel (Red Bull, 2009)

A 2017-es győztes: Bottas