Audi ETO KC: Görbicz, Kiss hosszabbított, Hansen érkezik. Görbicz Anita nyilatkozott lapunknak

A Győri Audi ETO KC vezetősége két kulcsjátékosának szerződéshosszabbítását és egy új játékos igazolását jelentette be.Ahogy arról lapunk is Görbicz Anita újabb 2 évet írt alá, Kiss Éva pedig egy évvel hosszabbította meg szerződését a csapattal.Hivatalosan is bejelentették, hogy a csapat nyártól a dán Anne Mette Hansen nel bővül, aki három évre kötelezte el magát.dr. Bartha Csaba , a Győri ETO elnökének a bejelentést követő mondatai arra engednek következtetni, hogy még 1 külföldi játékos érkezésére számíthatunk. Úgy összegezte, hogy a jövő évi 18 fős keretből 8 játékos lesz külföldi. Stine Bredal Oftedall al a klub közel áll a megállapodáshoz. Az viszont eldőlt, hogy Tomori Zsuzsanna a szezon végén távozik.Görbicz Anitát kérdeztük arról, hogy látja, milyen szerepet fog betölteni a következő két évben a csapatnál, dr. Bartha Csaba pedig Tóth Gabriellával kapcsolatos tervekről beszélt.Mielőtt Anne Mette Hansen érkezését bejelentették volna, az elnök kitért arra is, hogy miért nem magyar játékosok érkeznek a csapathoz.„Sok fórum, szurkolói megnyilvánulás kritikával illeti külföldi igazolásainkat, hiányolják a csapatunkból a hazai játékosokat." - mondta.

Az Audi ETO egy magyar csapat. Aki a mezét felveszi és kimegy a pályára, még ha nem is magyar államporgár, Magyarországot képviseli.

"Örömmel töltene el, ha tizenhat-tizennyolc magyar kézilabdázóval érnénk el ilyen sikereket. Amikor külföldi játékosok foglalkoztatása mellett foglalunk állást, szakmai szempontok alapján meghozott döntéseket hozunk." - folytatta indoklását az új igazolásokkal kapcsolatban dr. Bartha Csaba.Az elnök rávilágított, hogy a játékoskeretük kialakításánál a bajnoki- és kupagyőzelem mellett a FinalFour-ba jutás a legfőbb cél, ennek kell alárendelniük mindent. Fontosnak tartja, hogy minél több meghatározó magyar játékos vehessen ebben részt, és ők Győrben vannak.Kitért arra, hogy az FTC és a Győr közötti rivális kapcsolat nem teszi lehetővé, hogy onnét jöjjenek játékosok, ha a pedig az azonos célokért küzdő és a világ élvonalában lévő külföldi csapatokat megnézzük (HC Vardar, CSM Bucuresti, FC Midtjylland, Rostov-Don), azt tapasztaljuk, egy magyar játékos sincs soraikban. "Ha így lenne, bizton állíthatom, mindent megtennénk azért, hogy hazacsábítsuk őket, és a Győri Audi ETO KC csapatát erősítsék" - mondta.Előremutató, hogy az Audi ETO KC az utánpótlás-nevelésre nagy hangsúlyt fektet.

Ez két dologban is megnyilvánul - egyrészt abban, hogy 46 győri nevelésű játékos játszik ma az NBI-ben. Másrészt a Győri Audi ETO KC méltán lehet büszke arra, hogy akár egy magyar bajnoki, akár egy BL mérkőzésen 10-15 percet pályára léphetnek 16-17 éves tehetségeink – akik, ha nem is kapnak sok játéklehetőséget a nagycsapatban nap mint nap együtt edzhetnek, készülhetnek a világ legjobbjaival, akiktől rengeteget tanulhatnak. Az, hogy Ambros Martin csapatában 3-4 ilyen junior korú játékos edzés- és játéklehetőséget kap, mintául szolgálhat bármilyen topkézilabdát művelő csapat számára!

A bajnokság végén konferenciát szerveznek, ahová meghívják az összes magyar csapat vezetőedzőjét, a szakmai vezetőit, hogy egyeztessenek a fiatalok játéklehetőségeiről, a játékosok kölcsönadásáról."Nagyon nagy szolgálattal állunk a magyar csapatok rendelkezésére."Az elnökség fontosnak tartja, hogy a fiatal, de szakmailag a Győri Audi ETO KC felnőtt csapatának játékára még nem érett játékosok, a nekik megfelelő NB I-es klubban versenyeztessék, hiszen a magyar első osztályban való szereplésük elvitathatatlanul fejlődésüket szolgálná.

Ez a terv az egész magyar kézilabda társadalom szakmai érdeke!