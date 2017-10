Audi ETO - Újabb sérüléshullám Győrben: Jana Knedlikova is megsérült

Anne Mette Hansen és Tomori Zsuzsanna után az Audi-ETO újabb játékosa sérült meg.A klub honlapjának tájékoztatása szerint zöld-fehérek átlövőjét, Tomori Zsuzsannát tegnap meg is műtötték. Tomori a vasárnapi Fehéroroszország elleni Európa-bajnoki selejtezőn sérült meg.„Tomori Zsuzsanna műtéte megtörtént. A hétfői MRI-vizsgálat segítségével azonosított elváltozást találtuk az operáció során is. A zúzódás miatt a porcfelszínen törés jelentkezett, amelyet artroszkópos műtéttel távolítottunk el. A tervezett rehabilitációs idő négy-hat hét, amelyet holnap a játékos meg is kezd" – nyilatkozta a gyorietokc-nek dr. Balogh Péter.

„Jana Knedlikova a tegnap esti edzésen a vádlija belső oldalán izomszakadást szenvedett. Operációra nincs szükség, viszont a sérülés miatt a tervezett rehabilitációs idő itt is négy-hat hetet vesz igénybe" – mondta a csapatorvos.

Anne Mette Hansent azonban több ideig kell nélkülöznie csapatának. A dán légiós térdében ugyanis részlegesen elszakadt a hátsó keresztszalag. Felépülése várhatóan három hónapig tart majd.