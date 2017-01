Audi ETO - Görbicz Anita még folytatni szeretné pályafutását

Görbicz Anita

Az Audi ETO keddi mérkőzését követően szurkolói ankétot tartott a klub, melyen dr. Bartha Csaba elnök, Ambros Martín vezetőedző és Görbicz Anita csapatkapitány válaszolt a drukkerek – több százan maradtak az eseményre – kérdéseire.Természetesen az egyik legfontosabb kérdés az volt, milyen igazolásokat tervez még a klub. Bartha Csaba elmondta: sok függ attól is, hogy a még lejáró szerződésű játékosok – Görbicz, Tomori, Kiss É. – közül kivel sikerül megállapodni.Saját jövőjéről Görbicz Anita beszélt: „Nem tervezem befejezni a játékot, a legmagasabb szinten szeretném folytatni a kézilabdát. Itt jelenteném be, hogy egyelőre nem tervezünk a párommal újabb babát, vagyis teljesen a játékra tudok koncentrálni."Érthetően nagy tapsot kaptak a klasszis mondatai, aki azért a távolabbi jövőjével kapcsolatban is kapott kérdést.„El tudnám magamat képzelni edzőként is, bár vannak napok, amikor ennek ellenkezőjét gondolom, ahogyan vezetőként is. Mindez azonban a jövő zenéje, egyelőre még maradok játékos" – tette hozzá.

Tomorira Bartha Csaba külön kitért, mint mondta, a játékossal abban állapodtak meg, hogy bő egy hónap múlva visszatérnek a kérdésre, ha már látják, hogy a műtött térde mennyire bírja a terhelést.Érkezett kérdés a tévében nem közvetített meccsek esetleg „láthatóvá tételéről", valamint az ajándékboltról is.„Utóbbit mindenképpen fejleszteni szeretnék, ebben külső cég lesz a partnerünk. Az is tervben van, hogy várhatóan a következő szezontól az interneten képi formában is elérhetővé szeretnénk tenni a bajnoki meccseinket, hiszen ma már a szöveges tudósítás kevés. Igyekszünk mindezt interaktív formában, érdekességekkel, statisztikákkal fűszerezni" – mondta az elnök, akinek bejelentése nagy sikert aratott.Akárcsak Ambros Martíné, aki arra a kérdésre, hogy a 2018-ban lejáró szerződését ismét meghosszabbítaná-e, így válaszolt: „Minden további nélkül. Győrnél jobb hely nincs."