Audi ETO - Görbicz Anita és Kiss Éva marad, Anna Mette Hansen három évig Győrben

A Győri Audi ETO KC két lejáró szerződésű játékosával írt alá szerződéshosszabbítást a klub elnöke, dr. Bartha Csaba. Elsőként a zöld-fehérek csapatkapitánya, Görbicz Anita látta el kézjegyével új, két évre szóló kontraktusát a sajtó képviselői előtt.„Egy percig nem volt kérdéses a szerződéshosszabbítás csapatkapitányunkkal. Görbicz Anita a klub ikonja, természetesen szükségünk van a továbbiakban is rá. Igazi vezére ő a csapatnak a pályán és azon kívül is. Örülünk, hogy a következő két szezon során továbbra is csodálhatjuk az ő játékát" – nyilatkozta dr. Bartha Csaba, a klub elnöke.„Számomra Győr, és az Audi ETO egyet jelent a családdal. Nem gondolkoztam sokat a folytatáson, hiszen azt már korábban is elmondtam, hogy legalább két évet még érzek magamban. Örülök, hogy sikerült megegyeznem csapatommal a folytatásról. Motivált vagyok, sikerre éhes, csakúgy, mint az egész csapat. Célom, hogy továbbra is a legjobbak legyünk, és minden fronton sikeresek az idei és a következő szezonokban is" – nyilatkozta Görbicz Anita csapatkapitány.A sajtótájékoztatón írta alá újabb szezonra szóló szerződését a Győri Audi ETO KC csapatával Kiss Éva kapus is. „ Remekül érzem magam Győrben, így egyértelmű volt, hogy elfogadtam a klub új szerződését. Boldog vagyok, hogy újabb egy éven át a legmagasabb célokért küzdhetek együtt a lányokkal. Úgy érzem, remek párost alkotunk Kari Aalvik Grimsbö-vel, jól kiegészítjük egymást" – mondta a hálóőr.dr. Bartha Csaba egy új igazolást is bejelentett a sajtótájékoztatón. A Győri Audi ETO KC csapata három évre szóló kontraktust írt alá a dán Anna Mette Hansen-el. Az átlövő nyáron csatlakozik a zöld-fehérek keretéhez.„Olyan átlövőt kerestünk, aki megfelel az elvárásoknak és beleillik a játékrendszerünkbe. Anna Mette már korábban felkeltette figyelmünket, és természetesen a tavalyi Európa-bajnokságon is figyelemmel kísértük teljesítményét. Jelenleg talán nem emlegetik még a legnagyobb sztárok között, de a szakma véleménye szerint hamarosan posztja legjobbjai között lesz majd" – nyilatkozta dr.Bartha Csaba elnök.„Igazi megtiszteltetésnek érzem, hogy az Audi ETO szerződtetett, boldog vagyok, hogy sikerült megegyeznünk. Magáért beszél, hogy miért választottam Győrt. Ez a csapat a világ egyik, ha nem a legjobb klubja. Nagyon örültem a megkeresésnek, sok jót hallottam a győri szurkolókról. Alig várom már, hogy pályára léphessek, biztosan fantasztikus élmény lesz. Az első szezon várhatóan kemény lesz, és tudom, hogy itt minden egyes pályán töltött percért meg kell majd küzdenem, hiszen tényleg a világ legjobb kézilabdázói játszanak itt. Nagyon várom a Bajnokok Ligája meccseket, ez a legjobb klubsorozat a világon, és ez olyan lesz nekem, mint egy valóra vált álom. Az erősségemnek a fizikai adottságaimat tartom, elég erősnek számítok és elég nagy harcos is vagyok. Talán a hozzáállásomra vagyok a legbüszkébb, szeretek emlékezeteset alkotni a pályán" – mondta el videóüzenetében Anna Mette Hansen.