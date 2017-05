Audi ETO - Bódi Bernadett: Két évig még biztos, hogy Győrben játszom - olvasóink kérdezték a kézist

Várjuk kérdéseiket az online@kisalfold.hu e-mail címre vagy a hozzászólásokhoz!

- Ha kedd este legyőzitek a Mosonmagyaróvárt haza pályán, akkor újabb magyar bajnoki címet szerzel a csapattal. Mit gondolsz, könnyű meccs lesz kedd este?Bódi Bernadett:- Egyik meccs sem könnyű, de akkora boldogságban van a csapat, hogy ehhez már csak a tudásunkat kell tudnunk kivinni a pályára, akkor nem kérdés a győzelem.- Ki volt az első, aki gratulált az Bajnokok Ligája sikeréhez?B.B.: Elsőként a Párom, aki ott volt a mérkőzés helyszínén, utána a családom és a barátaim.- 2014 után 2017-ben is BL-t nyert. Melyik sikerére emlékszik a legszívesebben?B.B.: A 2014-es azért volt különleges, mert akkor jöttem vissza Győrbe és egyből megnyertük a Bajnokok Ligáját. Ez pályafutásom csúcsa volt. A 2017-es pedig azért volt emlékezetes, mert sérülés után jöttem vissza és szerettem volna olyan formában visszatérni, ahogy előtte játszottam.- 2003-ban az egyik magazin Önt választotta meg a legszebb sportolónak. Most is vállalna hasonló megmérettetést és fotózást?B.B.: Ha lenne rá lehetőség, nem lenne probléma vele, de ez azért egy különleges alkalom volt.Ez sportolóként kényes dolog. Persze elsősorban az a fontos, hogy a pályán bizonyítsunk, de nagyon örülök az ilyen felkéréseknek.- Mi jelent számodra a Bajnokok Ligája győzelem?B.B.: Nekem, mint minden más sportolónak ez az álma, és nekem az álmom valóra vált ezzel.- Miért a 33-as a mezszámod?B.B: Sok jelentősége nincs :)A kedvencem a 11-es szám volt, de az foglalt volt, és mindig tettem hozzá 11-et. Így lett enyém a válogatottban a 22-es, itt pedig a 33-as számú mez.- A meccsek többségében egy-egy félidőben körülbelül negyed óra után Knedlikova játszik a posztodon. Miért van ez így? Ez az edző döntése?B.B.: Igen, ez az edző döntése.- A BL győzelem után azt gondolhatnánk, pihentek egy nagyot, de jön mg néhány bajnoki meccs. Milyen hangulatban készültök? Nem fáradt nagyon a csapat?B.B: Igen, nagyon fáradt már a csapat és mindenkinek van kisebb-nagyobb gondja, de ennél nagyobb boldogságban nem is várhatjuk a következő 4 meccsünket.- Sajnos a Magyar Kupát elveszítette a csapat. Nagyon csalódott voltál?B.B.: Igen. Természetesen nagyon csalódott voltam, hisz minden alkalommal úgy megyek fel a pályára, hogy győzni szeretnék. Ez nem is kérdés. Egy Magyar Kupa meg pláne...- Emlékszel még azokra az időkre, amikor az ETO-ban kezdtél játszani? Akkor milyen tervekkel vágtál neki a játéknak, gondoltad volna, hogy BL győztes és sok-sok bajnoki cím birtokosa leszel?B.B.: Nagyon fiatal kerültem ide. Szerencsésnek mondhatom magam, hogy a Győri ETO megkeresett.Az volt a célom, hogy megálljam a helyem egy ilyen csapatban és hogy sokat fejlődjek. Az volt a célom, hogy a legmagasabb szinten tudjak játszani és a legjobb eredményeket tudjam elérni. Nincs is értelme egy profi sportolónak máshogy játszani, csak ha a legtöbbet várja el magától.- A válogatottban is stabil embernek számítasz a posztodon. Milyen terveid vannak válogatott szinten?B.B.: A válogatottban is szeretnék eredményes lenni, és addig ameddig az ETO-ban a legmagasabb szinten tudok játszani, addig ez a válogatottban is adott. Amíg fizikálisan bírom, szeretnék a válogatott segítségére lenni.- Olimpián negyedik hely, EB-n harmadik. Van hiányérzete a világversenyekkel kapcsolatban?B.B.: Igen. Az olimpián nagyon-nagyon jó lett volna, ha sikerül a dobogóra állni, de már akkor nagyon örültem, hogy fiatalként részt vehetek egy olimpián. Szeretnék egyszer válogatott szinten is aranyat nyerni, de egyelőre maradjunk a realitás talaján.- Kapott a közelmúltban más csapatoktól is ajánlatot, voltak megkeresések?B.B.: Nem jutottam el eddig a kérdéség. Nem is merült fel.Nagyon jól érzem magam a csapatnál. A vezetők és az edzők is úgy gondolják, hogy helyem van a csapatban, bizalmat szavaznak nekem. Így pedig nem is kell ezen gondolkodnom, hogy miért is kéne elmennem.- Gondolkodott már azon, hogy jönnek majd a fiatalabbak, akik kiszoríthatják a csapatból? Mit gondol, meddig láthatjuk Bódi Bernadettet az ETO-ban játszani?B.B.: Még 2 évig biztos, hogy az ETO-ban fogok játszani, utána meglátjuk, mit hoz a jövő.- Van olyan, amit a kézilabda elvett az életéből és sajnálja?B.B.: 10 éves koromban kezdtem a kézilabdát. Azóta az életem ez a sport. Semmit nem sajnálok.- Amikor a kispadhoz képest a távolabbi oldalon játszik, hogyan jelez Ön vagy az edző, ha valamelyikük gyors cserét szeretne?B.B.: Kézzel jelez.Ugyanannyira figyelnünk kell a pálya szélére is, mint arra, ami a pályán történik. Bódi Bernadett válaszol olvasóink kérdéseire kedden délelőtt 11 órától!