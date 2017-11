Audi ETO - A győri Bódi Bernadett cserét kért, majd döntött a BL meccsen

Sok jó teljesítmény volt győri oldalon (is), közülük Bódi Bernadett lépett elő főszereplővé a hajrában, kétszer is egygólos ETO-vezetésnél lőtt biztos kézzel Pessoa kapujába.

„Valóban fantasztikus mérkőzés volt, azt nem mondom, hogy ilyenre számítottunk, de azt sejtettük, hogy kemény csata lesz. Örülök, hogy mi jöttünk ki jobban a meccsből" – kezdte Bódi Bernadett, aki a ziccereiről is beszélt.



„Megmondom őszintén, vártam, sőt, bíztam benne, lesz ilyen lehetőségem, mert a meccs alatt elég sokat mérgelődtem, hogy bár sokszor elég üresnek éreztem az én oldalamat, de nem jutottam el nagyon a helyzetig. Kértem, hogy hadd üljek le egy kicsit a padra, hogy megnyugodjak, mert tudtam, abban az idegállapotban nem biztos, hogy jó döntést hoznék. Szerencsére jól sült el a dolog, a számításaim beváltak, a pár perc szusszanás segített abban, hogy higgadt legyek, amikor kellett. Nagyon boldog voltam, hogy így sikerült a játék nekem és a csapatnak is" – tette hozzá a jobbszélső, aki az előző két vereségről is elmondta a véleményét.

Bódi Bernadett

„Ketté kell választani a két meccset. A Fradi ellen tényleg nem úgy ment a csapatnak, ahogyan kell, kielemezve a mérkőzést, úgy negyven százalékot nyújtottunk csak, ez pedig egy ilyen erős FTC ellen nem lehet elég a sikerhez. Rosztovban viszont jó teljesítményt nyújtottunk, a végjáték nem nekünk kedvezett, ez benne van a játékban" – fogalmazott Bódi Bernadett , aki nehéz mérkőzést vár a szombaton 15.30 órakor kezdődő, Midtjylland elleni idegenbeli találkozón is.

„Fontos lenne győzni, mert visszük magunkkal ennek a meccsnek az eredményét. Az első fordulóban Győrben nagy különbséggel győztünk, azóta a dánok feljavultak, de bízom benne, megtörjük a Midtjylland elleni átkot, s most mindkét pontot begyűjtjük" – folytatta Bódi, aki benne van a bő vb-keretben is.„Szerintem apróságokon múlnak majd a dolgok a világbajnokságon, sok jó csapat van, nálunk az a kérdés, hogy az a munka, amit Kim Rasmussennel elvégeztünk, mikor érik be, de tartom annyira erősnek a csapatot, hogy meglepetéseket okozzunk" – mondta végezetül a győriek játékosa.