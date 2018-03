Audi ETO - A Danyi-Tervel kettős váltja Ambros Martínt Győrben?

Danyi Gábor (balra) és Ambros Martín a Krim Ljubljana elleni meccs közben. Fotó: Béres Márton

Február 16-án, a Vasas elleni bajnokit követően jelentette be Ambros Martín , hogy a szezon végén lejáró szerződését nem hosszabbítja meg, hat év után távozik a győri csapat kispadjáról.Természetesen azonnal megkezdődtek a találgatások, egyrészt arról, hova megy a spanyol szakember, másrészt pedig arról, ki váltja őt. Lapunk is több lehetőséget felvázolt, ám most úgy fest, egy teljesen új megoldást választ a győri klubvezetés.Információink szerint a három – remélhetőleg májusban már négy – BL-elsőségével a klub korszakos edzőjévé vált Martínt eddigi segítője, Danyi Gábor válthatja a kispadon. Ezt támaszthatja alá Bartha Csaba elnök múlt heti, Digisporton tett nyilatkozata is, melyben arról beszélt, magyar szakember(ek) is alkalmas(ak) a feladat ellátására.Az biztos, minden idők egyik legerősebb győri kerete áll majd az új edző rendelkezésére, mely egyszerre megkönnyíti, ugyanakkor rendkívül nehézzé teszi a feladatot. Ráadásul a lécet is nagyon magasra tette Martín. Viszont Danyi Gábor mellett szól, hogy a spanyol mellett minden szakmai titkot elleshetett, a folytonosság és az, hogy Danyi jól ismeri a győri körülményeket, ami akár előnyt is jelenthet.A hírek szerint egyébként kapna segítséget Danyi, mégpedig annak a Raphaëlle Tervelnek a személyében, aki az első két BL-sikerből tevékenyen vette ki a részét. A játékos-pályafutása során a világ egyik legjobb védőjének tartott Tervel – aki hazája válogatottjával világbajnoki címet is szerzett, éppen a magyarok ellen 2003-ban – az edzői munkába is belekóstolt már. Miután megnyerte a zöld-fehérekkel a második Bajnokok Ligája-címét, abbahagyta a játékot, s 2014 decemberében csatlakozott a francia Besancon edzői stábjához, amelyben 2015 nyara óta a vezetőedzői pozíciót tölti be. Ezt adhatja fel az Audi-ETO-ért. Az mindenesetre beszédes, hogy a Krim Ljubljana elleni szombati mérkőzést Tervel az Audi-aréna VIP-részlegéből tekintette meg.Érdekes kérdés, hogyan alakul Ambros Martín sorsa. Az majdnem biztosra vehető, hogy marad román szövetségi kapitány, viszont nagy valószínűség szerint nem lesz a CSM Bucuresti edzője. Nem kizárt, hogy családi okokból Spanyolországban egy kisebb csapatnál vállal munkát.