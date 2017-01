Audi-ETO: világsztárok maradnak Győrben! - fotó

Azt már korábban, a 2016. decemberi Európa-bajnokság előtt bejelentette a klub, hogy Kari Aalvik Grimsbo meghosszabbította nyáron lejáró kontraktusát, most négy újabb játékos döntötte el, hogy továbbra is Győrben folytatja pályafutását. A Győri Audi ETO KC csapata pénteken négy játékosával is megállapodott szerződésük meghosszabbításával kapcsolatban.



Négy klasszis marad Győrben



"Óriási öröm számomra ez a mai nap, hiszen világsztárokkal egyeztünk meg a folytatásban. Örömmel jelenthetem be, hogy Kari Aalvik Grimsbo után Nycke Groot, Yvette Broch, Bódi Bernadett és Jana Knedlikova is elkötelezte magát klubunk felé. Nem kérdés, hogy mindannyian kiemelkedőt nyújtanak saját posztjukon, és örülök, hogy a következő szezonokban is láthatjuk őket zöld-fehér szerelésben a Győri Audi ETO KC csapatában" – nyilatkozta dr. Bartha Csaba, a klub elnöke.



A svédországi kézilabda Európa-bajnokság legértékesebb játékosának megválasztott Nycke Groot két évet írt alá csapatunkkal. „Nagyon boldog vagyok, hogy sikerült megállapodnunk. Győrben egy igazán remek közösség van, itt minden adott a sikerekhez. Sokat jelent nekem Ambros Martín és az a munka, amit vele együtt végzünk napról napra, ez is egy érv volt a hosszabbítás mellett. Most, hogy elrendeztük a jövőt illető kérdéseket arra kell koncentrálnunk, hogy idén is elérjük céljainkat" – nyilatkozta a holland világklasszis.



Broch is hosszabbított



Honfitársa, az EB-n a legjobb beállónak megválasztott Yvette Broch is örömmel írta alá új, 3 szezonra szóló kontraktusát a Győri Audi ETO KC-vel. "Nehéz szavakba önteni az érzést, amit most érzek. Legutóbb talán az előző győri szerződésem aláírásakor éreztem magam ugyanígy. Szeretek Győrben játszani és nagyon jó itt élni is. Az elnök úr által felvázolt jövőkép, a csapat összeállítása és a magas szintű szakmai munka mind-mind biztosítva van Győrben, így könnyedén meg tudtunk egyezni" - mondta a beálló.



A Győri Audi ETO KC és a magyar női kézilabda válogatott jobbszélsőjének, Bódi Bernadettnek nem volt kérdéses a hosszabbítás. "Korrekt ajánlatot kaptam a csapatomtól, így, mivel én is jól érzem magam nem kellett sokat gondolkodni, és két évet vállaltam ismét. Egy olyan közösség tagja lehetek, amely pozitív, előretekintő és sikerorientált. Reményeim szerint a következő szezonokban is a legmagasabb célokért küzdhetünk csapattársaimmal, és el is érjük azokat" – nyilatkozta Bódi Bernadett.



Minden feltétel adott Győrben



Szintén hosszabbított csapatukkal a cseh Jana Knedlikova is. A gyorslábú szélső számára is fontos volt a stabilitás, ami a Győri Audi ETO KC csapatát jellemzi, ő kétéves szerződéshosszabbításról egyezett meg a klubbal. "Minden feltétel adott Győrben az eredményességhez, és az egyéni fejlődésemhez is. Örülök, hogy sikerült megegyezni a folytatásról. Remek csapattársakkal szerepelhetek együtt, és biztosra veszem, hogy ez igaz lesz a következő szezonokban is. Minden tőlem telhetőt megteszek, hogy megháláljam a bizalmat, és hogy elérjük kitűzött céljainkat" – mondta Jana Knedlikova is.



A Győri Audi ETO KC csapata továbbra is a legmagasabb célokért küzd, ennek megfelelően további tárgyalásokat folytat a jövő szezon csapatáról. A klub elnöke az egyesület következő céljaira is kitért: "Terveink között szerepel a keret további megerősítése, szeretnénk a következő szezonokban is minden fronton a csúcsra érni. Célunk, hogy Győrben továbbra is egy olyan csapat legyen, amely öregbíti hírünket, kiszolgálja népes és nagyszerű szurkolótáborunkat, és természetesen győzelemre esélyes minden versenysorozatban" – nyilatkozta dr. Bartha Csaba elnök.