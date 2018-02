Átvette aranyérmét az olimpiai bajnok magyar váltó, nem jutott be a hokidöntőbe Kanada - 14. nap - ÉLŐ

Február 23. Péntek

A teljes programot itt találja>>



Műkorcsolya

női kűr 1. Alina Zagitova (Olimpiai Sportolók Oroszországból), 2. Jevgenyija Medvegyeva (Olimpiai Sportolók Oroszországból), 3. Kaetlyn Osmond (Kanada) ...23. Tóth Ivett



Síakrobatika

női krossz 1. Kelsey Serwa (Kanada) 2. Brittany Phelan (Kanada) 3. Fanny Smith (Svájc)



Curling

férfi bronzmérkőzés Svájc-Kanada 7-5

női elődöntő Svédország–Nagy Britannia 10–5, Koreai Köztársaság-Japán 8-7 - extra end



Jégkorong

férfiak, elődöntő

Olimpiai Sportolók Oroszországból-Csehország 3-0

Kanada-Németország 3-4



Gyorskorcsolya

férfi 1000 m 1. Kjeld Nuis (Hollandia), 2. Havard Lorentzen (Norvégia), 3. Kim Ta-jun (Dél-Korea)...21. Nagy Konrád



Sílövészet

4x7,5 km férfi váltó 1. Svédország, 2. Norvégia, 3. Németország női kűrnői krosszférfi bronzmérkőzésnői elődöntő Svédország–Nagy Britannia 10–5, Koreai Köztársaság-Japán 8-7 - extra endférfiak, elődöntőOlimpiai Sportolók Oroszországból-Csehország 3-0Kanada-Németország 3-4férfi 1000 m4x7,5 km férfi váltó

15.45 - Történelmi német siker a férfi jégkorongtorna elődöntőjében

Történelme legnagyobb sikerét ért el a német férfi jégkorong-válogatott azzal, hogy bejutott a phjongcshangi téli olimpia döntőjébe, miután a pénteki elődöntőben 4-3-ra legyőzte a címvédő kanadai csapatot. A németek az oroszokkal találkoznak a fináléban.Az első harmad kiegyenlített csatát és kevés kapura lövést hozott. A 15. percben a németek - akik korábban a svájciakat és nagy meglepetésre a svédeket is búcsúztatták - kettős emberelőnyben betaláltak Brooks Macek révén.A második játékrész első fele valóságos hidegzuhany volt a kanadaiaknak: előbb Matthias Plachta, majd Frank Mauer váltott gólra egy kontrát. Utóbbi látványos mozdulattal, a botot a lába között fogva volt eredményes (3-0).



14.01 - Svéd diadal a férfi sílövő váltóban

12.30 - Nagy Konrád 21. lett 1000 méteren

Fotó: MTI

Emberelőnyben Gilbert Brule szépített, ám amikor a németek kerültek létszámfölénybe, három másodperc alatt gólt ütöttek: Plachta kékvonalas lövése Patrik Hager lábán váltott irányt (4-1). Rá egy percre Brule fejsérülést okozott David Wolfnak, és ezért végleges kiállítást kapott. Még a szünet előtt a németek kétszer is a kapuvasat találták el.A harmadik harmad elején Mat Robinson faragott a hátrányból (4-2). Dominik Kahun büntetőt hibázott, így nem állt vissza a háromgólos különbség. Újabb emberelőnyben megint betaláltak a kanadaiak, Derek Roy lövése pattant be (4-3). A hajrában a tengerentúliak a kapusuk helyett is mezőnyjátékost küldtek a jégre, de nem tudtak egyenlíteni.A németek még nem játszottak olimpiai döntőt. Ezt megelőzően kétszer voltak bronzérmesek: 1932-ben, illetve NSZK néven 1976-ban. 1998 óta először fordul elő, hogy Kanada, a sportág szülőhazája aranyérem nélkül marad az ötkarikás játékokon: a női csapat elveszítette a döntőt, a férfiak pedig a bronzéremért küzdhetnek.gól: Macek (15.), Plachta (24.), Mauer (27.), Hager (33.), illetve Brule (29.), Robinson (43.), Roy (50.)Olimpiai Sportolók Oroszországból (OAR)-Csehország 3-0 (0-0, 2-0, 1-0)gól: Guszev (28.), Gavrikov (29.), Kovalcsuk (60.)szombat: bronzmérkőzés: Csehország-Kanada 13.10vasárnap: döntő: OAR-Németország 5.10A kiegyensúlyozottan teljesítő svéd csapat nyerte pénteken a férfi sílövők 4x7,5 kilométeres váltóversenyét a phjongcshangi téli olimpián.A második helyen a norvégok, a harmadikon a németek végeztek.Az utolsó váltás után a svédek és a norvégok haladtak az élen, Fredrik Lindström és Emil Hegle Svendsen a fekvő lövészet után együtt maradt, az állónál viszont utóbbi többet hibázott, így Lindström magabiztos előnnyel vághatott neki az utolsó futószakasznak, és nem is okozott gondot neki, hogy behozza az első helyre a csapatát. A svédek korábban ebben a számban soha nem nyertek aranyat olimpián, legjobb eredményük két bronzérem volt.A második embernél komoly hátrányba kerülő németek befejező váltótagja, Simon Schempp a fekvő lövészethez már csak pár másodperces hátránnyal érkezett, de nagyon sok időt töltött a lőállásban, több mint egy perc hátránnyal eredhetett a svéd-norvég duó után. Így már csupán a bronzérem megtartására törekedhetett, ami össze is jött neki.Ezzel befejeződtek a sportági versenyek Phjongcshangban.olimpiai bajnok: Svédország (Peppe Femling, Jesper Nelin, Sebastian Samuelsson, Fredrik Lindström) 1:15:16.5 óra (0 büntetőkör+7 lőhiba)2. Norvégia (Lars Helge Birkeland, Tarjei Bö, Johannes Thingnes Bö, Emil Hegle Svendsen) 1:16:12.0 (1+12)3. Németország (Erik Lesser, Benedikt Doll, Arnd Peiffer, Simon Schempp) 1:17:23.6 (3+10)Nagy Konrád a 21. helyen végzett a férfi gyorskorcsolyázók 1000 méteres versenyében a phjongcshangi téli olimpián.A magyar korcsolyázó a negyedik párban ment Haszegava Cubaszával. Az elején japán ellenfele volt a gyorsabb, de a második 500-on egészen közel került hozzá, 1:09.92 perces időeredménnyel ért célba, kilenc századmásodperccel azonban így is kikapott tőle.A nyitóünnepségen magyar zászlóvivőként közreműködő Nagy Konrád múlt kedden 29. lett 1500 méteren. Mivel kedvenc távján elmaradt saját várakozásától - helyezésben és időben egyaránt -, pénteken javítani szeretett volna, és ez végül össze is jött neki.

A rajt nem volt jó. Legalább fél másodperc maradt az első 200 méterben. Utána viszont nagyon jól sikerült a hátralévő két kör"

- értékelt Nagy Konrád, aki szerint bőven a legjobb húszban végzett volna, ha jól startol.A 25 éves debreceni sportoló négy éve Szocsiban is indult a téli játékokon, ott 26. lett 1500 méteren.Győzött a világbajnoki címvédő holland Kjeld Nuis, aki 1500 méteren is nyert. Négy századdal előzte meg a norvég Havard Lorentzent, a hétfői 500 méteres verseny első helyezettjét. Harmadikként a hazai Kim Tae Jun végzett a 36 fős mezőnyben.

12.05 - Átvette aranyérmét az olimpiai bajnok váltónk

Egy perccel előtte találtuk ki. Azt akartuk ezzel szimbolizálni, hogy milyen lassú és nehéz úton jutottunk el idáig"

olimpiai bajnok: Kjeld Nuis (Hollandia) 1:07.95 perc2. Havard Lorentzen (Norvégia) 1:07.993. Kim Tae Jun (Koreai Köztársaság) 1:08.22...21. Nagy Konrád 1:09.92Schmitt Pál, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság magyar tagja adta át az aranyérmeket férfi rövidpályás gyorskorcsolyázók 5000 méteres váltószámában győztes magyar csapat tagjainak , Burján Csabának, Knoch Viktornak, Liu Shaoangnak és Liu Shaolin Sándornak a phjongcshangi játékok pénteki medálceremóniáján.A négyes tagjai továbbra sem fogynak ki a poénokból, amíg egy nappal korábban a kangnungi jégcsarnokban a Usain Bolt jamaicai sprinter védjegyévé vált beállással szórakoztatták a közönséget, addig ezúttal lassított felvételt imitálva léptek fel a dobogó tetejére.Miután Schmitt Pál volt köztársasági elnök a nyakukba akasztotta az olimpiai bajnokoknak járó aranyérmet, lejátszották a Himnuszt és felvonták a magyar zászlót a hideg és hószállingózás ellenére néhány ezres publikum előtt.- mondta Liu Shaolin Sándor az éremátadás előtti vicces jelenetről.A 9,25 centi átmérőjű, átlósan csíkozott aranymedál 586 gramm súlyú. A hátoldalán a phjongcshangi olimpia emblémája, illetve a versenyszám sportága és megnevezése látható. Az érem ezüstből van, amelyet hat gramm arannyal vontak be.

11.07 - Döntőben az oroszok a férfi jégkorongtornán

10.46 - Svájci bronz a férfi curlingeseknél

06.20 - Zagitova a jégkirálynő, Tóth Ivett 23. maradt

Nagyon nehéz év van mögöttem. Májustól nagy katyvasz volt, a nyári sérülésem is jelentősen befolyásolta a felkészülésemet, ezért örülök, hogy nem csak egy rövidprogramból állt számomra az olimpia"

05.42 - Kettős kanadai siker női krosszban

Korábban

Az orosz válogatott jutott elsőként a fináléba a phjongcshangi téli olimpia férfi jégkorongtornáján azzal, hogy 3-0-ra legyőzte a cseh együttest.A pénteki első elődöntőt az oroszok a második harmadban döntötték el, amikor egy percen belül Nyikita Guszev és Vlagyiszlav Gavrikov is gólt szerzett. A végeredményt Ilja Kovalcsuk állította be, aki 21 másodperccel a vége előtt az üres kapuba lőtt.A másik ágon a címvédő Kanada és Németország csapata küzd a döntőbe jutásért.Olimpiai Sportolók Oroszországból-Csehország 3-0 (0-0, 2-0, 1-0)gól: Guszev (28.), Gavrikov (29.), Kovalcsuk (60.)Kanada-Németország 13.10szombat: bronzmérkőzés 13.10vasárnap: döntő 5.10Svájc csapata szerezte meg a bronzérmet a phjongcshangi téli olimpia férfi curlingtornáján.Az európai gárda a pénteki helyosztón a címvédő és a 2006-os, illetve 2010-es játékokon is győztes Kanada együttesét győzte le.A svájciak 2002 és 2010 után harmadszor végeztek a harmadik helyen.curling, férfi bronzmérkőzés: Svájc-Kanada 7-5A döntőt, melyben a svédek és az amerikaiak mérkőznek egymással, szombaton rendezik.Az orosz Alina Zagitova nyerte a műkorcsolyázók női versenyét a phjongcshangi téli olimpia pénteki napján, Tóth Ivett a 23. helyen végzett. A januárban Európa-bajnok, 15 éves versenyző az oroszok első aranyérmét nyerte Phjongcshangban. Mögötte honfitársa, az elmúlt két világbajnokságon győztes Jevgenyija Medvegyeva zárt másodikként. A bronzmedált a tavaly vb-ezüstérmes, a dél-koreai játékokon csapatban aranyérmes kanadai Kaetlyn Osmond szerezte meg.Tóth Ivett az első csoport utolsó, hatodik tagjaként lépett jégre. A Carmenre előadott kűrjét remekül kezdte, a közönség ütemes tapsa közepette ha nem is hibátlanul, de megugrotta a tripla Lutz, dupla toeloop kombinációt, majd külön a tripla flipet is. Ezt követően viszont elbizonytalanodott az UTE 19 éves versenyzője, ugyanis elesett a tripla Rittbergerben, majd a háromfordulatos Lutzban is. A hibák kissé rányomták bélyegüket a program további részére, a forgások és a lépéssorok sem voltak teljesen zökkenőmentesek. A piros ruhát viselő Tóth Ivett szabadkorcsolyázása végén két ugráskombinációt is megcsinált, majd zárásként ismét hibázott a dupla Axelnél. A hibák ellenére megtartotta a 23. helyét a 24 fős kűrben.- mondta Tóth Ivett, aki egyúttal gratulált a férfi rövidpályás gyorskorcsolya váltónak a csütörtökön megnyert történelmi aranyérméhez.Tóth Ivett azzal elégedett volt, hogy mindent megpróbált, mindenbe beleállt, még ha többször hibázott is emiatt, azt viszont kifejezetten sajnálta, hogy a forgások és a lépéssorok sem voltak tökéletesek.olimpiai bajnok: Alina Zagitova (Olimpiai Sportolók Oroszországból) 239,57 pont 2. Jevgenyija Medvegyeva (Olimpiai Sportolók Oroszországból) 238,26 3. Kaetlyn Osmond (Kanada) 231,02 ...23. Tóth Ivett 150,43Kettős kanadai siker született a női síakrobaták krossz versenyszámában a phjongcshangi téli olimpián, pénteken. A négy évvel ezelőtt ezüstérmes Kelsey Serwa honfitársát, Brittany Phelant, valamint a svájci Fanny Smith-t megelőzve diadalmaskodott.olimpiai bajnok: Kelsey Serwa (Kanada) 2. Brittany Phelan (Kanada) 3. Fanny Smith (Svájc)A legérdekesebb esemény azonban magyar szempontból a - közép-európai idő szerint - 11 órától esedékes éremátadó ceremónia lesz, amelyen a Liu Shaoang, Liu Shaolin Sándor, Knoch Viktor, Burján Csaba összeállítású 5000 méteres férfi rövidpályás gyorskorcsolya váltó megkapja aranyérmét.Tóth Ivett, az UTE 19 éves műkorcsolyázója már azzal teljesítette célját, hogy bejutott a legjobb 24 közé és szerepelhet a szabadprogramban, így bevallása szerint örömjáték lesz részéről a kűr. Az érmekért vélhetően hárman lesznek harcban: a januárban Európa-bajnok orosz Alina Zagitova vezet alig több mint egy ponttal megelőzve a legutóbbi két világbajnokságon győztes honfitársát, Jevgenyija Medvegyevát és néggyel a tavalyi vb-n második kanadai Kaetlyn Osmondot.A nyitóünnepségen magyar zászlóvivőként közreműködő Nagy Konrád javítana szeretne, mivel kedvenc távján, 1500 méteren elmaradt saját várakozásától, nemcsak a 29. helyével, hanem időeredményével is. A győzelemre a legesélyesebb az 500-on aranyérmes norvég Havard Holmefjord Lorentzen és az 1500-on bajnok holland Kjeld Nuis.A sílövészet a férfi váltók 4x7,5 kilométeres küzdelmével zárul, amelyben szokás szerint Norvégia és Németország a favorit, ugyanakkor az ötszörös olimpiai bajnok, Phjongcshangban eddig háromszor első francia Martin Fourcade sok csodát véghez vitt már, például a vegyesváltók versenyében is.A férfi jégkorongtornán már az elődöntőket rendezik, melynek során a cseh-orosz meccs ígérkezik igazán izgalmasnak, a másik ágon a címvédő kanadaiak sokkal esélyesebbek a németeknél, igaz, utóbbi együttes már a negyeddöntőben is nagy meglepetést okozott a svédek hosszabbításos felülmúlásával.Pénteken négy számban avatnak bajnokot.