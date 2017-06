Atlétika - Sorok Klaudia először lett felnőtt magyar bajnok

Nagyszerűen szerepelt Sorok Klaudia, a Győri AC versenyzője a Székesfehérváron rendezett 122. felnőtt magyar bajnokságon. A mindössze 19 éves sprinter megszerezte első felnőtt bajnoki címét, s mindegyik éremből szerzett egyet-egyet.Farkas Roland tanítványa 100 méter síkfutásban egyéni csúccsal (11.64 mp) győzött, 100 gáton junior országos csúccsal (13.27 mp) második lett, míg a 4x400 méteres győri váltó – Répássy Hanna, Kószás Kriszta és Takács Eliza futott még Sorok mellett – 3:47.74-gyel a dobogó harmadik fokára állhatott fel.Nem volt egyébként könnyű időszak Sorok mögött, ugyanis az elmúlt egy évben fáradásos törés miatt műtötték, majd télen a csavarokat is ki kellett venni a lábából, ezért értékes heteket, hónapokat veszített, de szívós munkával lelkileg és fizikailag is rendbe jött, amit a hétvégi eredménysora is igazol.

„Természetesen nagyon örülök a sikereknek, hiszen először lettem magyar bajnok a felnőtt-mezőnyben, s az időeredményekkel sem lehetek elégedetlen. Ugyanakkor még remélem, maradt bennem tartalék, s tudok fejlődni" – kezdte a sportoló, aki a július végi junior Európa-bajnokságra készül. Erre a szintet már jóval korábban megfutotta 100 gáton, a mostani 13.27-es ideje pedig idén az ötödik legjobb idő a ranglistán.„Ez nem jelent semmit, addig még mindenkinek van lehetősége fejlődni, persze nekem is. Előzetesen nem is mondanék semmit, mire lehet jó a mostani formám. A legfontosabb, hogy bejussak a döntőbe, ott pedig már az adott napi forma, a szerencse és egyéb tényezők dönthetnek. Természetesen szeretnék a lehető legjobban szerepelni" – folytatta Sorok Klaudia, aki elsősorban családjának, barátainak, edzőjének köszönheti a mostani eredményeket, hiszen a műtétek után, a rehabilitáció alatt ők tartották benne a lelket.„Én is próbáltam pozitívan gondolkodni, s csak arra koncentráltam, hogy teljesen rendbe jöjjek, s a nagy versenyeken eredményesen szerepeljek" – mondta végezetül a tehetséges atléta.A győri klubból egyébként még Kószás Kriszta is szerzett egyéni érmet: a 23 éves versenyző 2:09.44-es idővel 800 méteren a harmadik helyet szerezte meg. Ez az eredmény is egyéni csúcs.Érthető, hogy Farkas Roland, a GYAC vezetőedzője elégedetten értékelte tanítványai szereplését: „A szokottnál jóval korábban volt most az ob, ráadásul nem is ez a fő verseny az idén, ennek ellenére egyéni rekordokat döntöttek meg a lányok, így csak az elismerés hangján szólhatok róluk, s nagyon bízom benne, hogy ez nem a csúcsformájuk."A szakember Sorok Klaudia EB-esélyeiről is beszélt: „A döntőbe mindenképpen jó lenne bejutni, aztán ott meglátjuk, kik lesznek, milyen lehetőségek vannak. Korai még ennél pontosabb célt kitűzni. A legfontosabb, hogy ne legyen újabb sérülés, s a legjobb formában utazhasson Klaudia az Európa-bajnokságra."Hogy lesznek-e még más győriek, az majd a következő két-három hétben dől el.„Az biztos, hogy az ifjúsági vb-re Erdélyi Katinka 800 méteren, Kalácska Áron pedig 110 gáton teljesítette a nevezési szintet. Az nem dőlt még el, hogy az EYOF-on lesz-e győri atléta. Esélyes van, de június harmincadikával kell lezárni a nevezéseket, akkorra dől el, kik képviselhetik majd Magyarországot a győriEurópai Ifjúsági Olimpiai Fesztiválon" – mondta végezetül Farkas Roland.