Asztalitenisz Eb-selejtező - Győzelem a dánok ellen, rájátszásban a magyarok

Aranyosi Péter együttese április 11-én és 18-án játszhat majd azért, hogy a szeptemberi kontinensviadalon a legmagasabb osztály tagja lehessen. Az ellenfél a Fehéroroszország lesz.



Eredmény:

férfiak, A csoport:

Magyarország-Dánia 3-1

Szudi Ádám-Claus Nielsen 3-0 (3, 5, 8)

Majoros Bence-Anders Lind 3-2 (-9, 7, 6, -7, 5)

Ecseki Nándor-Tobias Rasmussen 1-3 (-7, 9, -3, -5)

Szudi-Mikkel Hindersson 3-2 (-9, -3, 5, 7, 2)



A két válogatott igazi ki-ki mérkőzést játszott egymással, miután az már korábban eldőlt, hogy a csoportot az Eb-címvédő osztrákok nyerik, a magyar és a dán csapat pedig négy-négy ponttal várta a zárómeccset. A tét tehát a második hely volt.



Az első párharcban a friss országos bajnok Szudi Ádám ott folytatta, ahol vasárnap, az Érd Arénában abbahagyta, szebbnél szebb megoldásokkal szórakoztatva a közönséget simán verte Claus Nielsent. A világranglistán közel száz hellyel hátrébb álló dán csupán 16 pontot tudott nyerni.



A következő találkozó ennél jóval nagyobb küzdelmet hozott, Majoros Bence Anders Linddel csatázott. A magyar játékos a szetteket tekintve már 2-1-re vezetett, végül azonban döntő játszmára kényszerült, de ebben aztán ő volt a jobb. Sikere egyben azt is jelentette, hogy - az Ormai László Csarnok mintegy 150 fős közönségének legnagyobb örömére - a hazai együttes alig egy óra alatt 2-0-s előnybe került.



A harmadik párban a hasonló játékerőt képviselő Ecseki Nándor és Tobias Rasmussen állt az asztal két oldalán, és ezúttal a vendégek játékosa volt a jobb. Végig ő irányított, Ecseki csak a második szettet tudta megnyerni, de végül 3-1 lett a dánoknak.



A negyedik meccsen Szudira várt a feladat, hogy a világranglistán jelenleg nem jegyzett Mikkel Hindersson ellen biztosítsa a magyar győzelmet, és ő nem is okozott csalódást. Bár az első két szett a rendkívül kemény ellenfélnek bizonyuló Hinderssoné lett, és a dán a harmadikban is már 3-0-ra vezetett, Szudinak sikerült fordítania. A döntő játszmát 11-2-re nyerte meg.



"Szudi a harmadik szettben húzott egy zseniálisat, szervát váltott, és ezzel nyerte meg a meccset. A többieket is dicséret illeti, mindenki nagyot küzdött. Itt is, ott is voltak hiányzók, jobbára fiatalok szerepeltek mindkét oldalon. Bár a fehéroroszoknál van egy sztár, Vlagyimir Szamszonov, ellenük is van esélyünk" - mondta az MTI-nek Aranyosi Péter.



A csoport végeredménye:

1. Ausztria 7 pont,

2. Magyarország 6,

3. Dánia 5



A magyarok 3-2-re, majd 3-0-ra kikaptak az osztrákoktól, idegenben pedig 3-2-re nyertek a dánok ellen.



Az Eb-selejtezős csoportokban minden csapat egyszer otthon és egyszer idegenben játszott a másik kettővel. A tíz csoportelső az úgynevezett bajnoki divízióban, a tíz csoportharmadik a második osztálynak számító challenge divízióban szerepelhet a szeptemberi luxemburgi Eb-n. A tíz csoportmásodikat öt párba sorsolják, és az öt oda-visszavágós párharc győztese a bajnoki divízióban, az öt vesztes pedig a challenge divízióban játszhat.



A magyar női válogatott már befejezte szereplését a selejtezőben, százszázalékos teljesítménnyel megnyerte csoportját, így a bajnoki divízióban szerepelhet majd az Eb-n.