Asztalitenisz - Százötven gyerek az asztalok mellett

A kategóriák győztesei

1–4. o., lányok: Molnár Liza (Pér)

1–4. o., fiúk: Szakály Gergő (Győr, Móra)

5–8. o., lányok: Lieb Liza (Győr, Czuczor)

5–8. o., fiúk: Szapári Zoltán (Győr, szabadhegyi).

Az országos szövetség „Sport legyen a tied" programjában szereplő győri Radnóti-iskola már második alkalommal rendezett versenyt a Club Aréna nemzetközi szintű asztalitenisz-termében, amelyen mintegy 150 diák vett részt Győr és környékének iskoláiból. Azon túl, hogy megemlékeztek a torna egykori alapítójáról, a sokoldalú győri sportemberről, Vígh Ernőről, az egész délelőtt a pingpongról szólt.Sok kis- és nagydiák ütötte a labdát és gyakorolhatott az adogatógépnél. Vígh Zsolt edző, a torna szervezője a BVSC-s Farkas Ezékiel segítségével soklabdás egyéni foglalkozáson mutatta be, hogyan edzenek a versenyzők.A győzteseket és helyezetteket a Radnóti-iskola vezetője, Sulyokné Kelemen Judit és a Club Aréna tulajdonosa, Pap Gábor díjazta. Visi Tamás Zsolt, a Club Aréna Bercsényi DSE szakosztályvezetője elmondta, a tanév végén csapatversennyel zárják az idei sorozatot, de iskolai és diákolimpiai rendezvényeknek is otthont ad a létesítmény. Jövőre oviprogram indítását is tervezik.