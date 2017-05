Asztalitenisz - Feljutott a Győri Elektromos

Eredmény



Győri Elektromos–Turris SE Sopron 10–8. Pontszerzők: Bíró 4, Lung 3, Béres 2, Stanicz, ill. Katona 3, Kramarics 2, Markó, a Kramarics–Katona és a Markó–Böhm páros.

Béres Szabolcsot köszöntötték a csapatbajnoki előtt. Az NB I idei szezonjának legeredményesebb játékosa (61 győzelem/7 vereség), az Elektromos büszkesége emlékérmet vehetett át, miután kisebb megszakításokkal 35 éve szolgálja az egyesületet. Most is hozta a tőle megszokott látványos védekezőjátékot, az asztaltól távol egymás után szórta vissza lehetetlen helyzetekből is a labdákat, ezzel olykor őrületbe kergette az ellenfelet.Albert Zoltán, az Elektromos elnöke leginkább arra büszke, hogy saját nevelésű játékosokkal érte el a csapat a sikert, és mint mondta: a fiatalok fejlődéséhez nagyon fontos, hogy még jobb játékosok ellen szerepeljenek, ezért nem igazolnak senkit se, a bajnokcsapat játékosai kapják meg az esélyt, hogy az Extraligában bizonyítsanak, és lehetőség szerint kiharcolják a bennmaradást.A találkozón közben egymás után jönnek a fordulatok. A két elvesztett páros meccs után 5–5-nél egyenlített az Elektromos, majd az utolsó körre már 8–6-os előnnyel fordult. A két élversenyző azonban váratlan vereséget szenved, így a két fiatalnak kell hozni a meccset. A nagyszerű formában játszó Bíró Bálint vesztett állásból fordított, így egyedüliként zárt 100 százalékos mérleggel az egyéni játékban, Stanicz Gábor viszont ma még nem nyert meccset.„Csapatként vagyunk jók, ezért nyerhettük meg egy döntetlen kivételével az összes meccset. Minden alkalommal mindenki hozzátett valamit a sikerhez, most is így lesz" – vélekedett az utolsó felvonás előtt Lung Dániel játékos-edző, és igaza lett. Stanicz hozta az utolsó meccset, így 10–8-ra nyert az Elektromos.Pezsgők kerültek elő, de a soproniak se csalódottak, hiszen a 35 pontos győriek mögött 27 ponttal a Turris a második helyen zárt.