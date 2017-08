Asztalitenisz - Extraligára készülnek a soproniak

Amint arról már korábban lapunkban hírt adtunk, a visszalépések miatt a Magyar Asztalitenisz Szövetség felkérte az NB I Nyugati csoportjában a győriek mögött 2., az eredeti kiírás értelmében nem feljutó helyen végző soproni klubot a legmagasabb osztályban való indulásra.



Tóth Tibor, a Turris SE vezetőedzője lapunk érdeklődésére elmondta, a csapat játékosai már július közepe óta edzenek. A tervezettnél korábban kezdték a felkészülést az asztaliteniszezők, mert volt egy olyan verzió is, hogy osztályozót kell majd játszaniuk a feljutásért. Ez végül anélkül is „összejött", de a játékosok folyamatosan készülnek.



Az együttes ugyanazzal a kerettel szerepel majd az Extraligában, amellyel az előző szezonban, tehát továbbra is a Bőhm Gábor, Katona Gergely, Kramamrics Gergő, Markó András kvartett alkotja a Turris csapatát.



Tóth Tibor kifejtette: újonc csapatként egyértelmű a cél, a bent maradás kivívása. Úgy véli, 3–4 csapat harcol majd a kiesés elkerüléséért, s várhatóan a soproni alakulat is ezek között lesz.



Az előző évekhez képest változott a kiírás. A hétvégi mérkőzések helyett a következő évadban dupla fordulók lesznek. A Turris csapata a Celldömölk együttesével lesz „párban". Szeptember közepén a soproniak előbb Miskolcon, majd Szécsényben állnak asztalhoz – a vasi alakulat pedig fordítva –, majd október közepén egy hétvégén szombaton és vasárnap is játszanak egy-egy mérkőzést hazai közönség előtt.