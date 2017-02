Asztalitenisz-centrum lehet(ne) Győrben

A sportág egyik nagyobb vidéki centruma lehetne a győri – mondják a Club Aréna tulajdonosai, üzemeltetői, Pap Gábor és Visi Tamás Zsolt, akik többek között egy nemzetközi versenyekre is alkalmas asztalitenisz-csarnokot alakítottak ki a győri Polus üzletházban. Bár lehetne akár raktárként is üzemeltetni a helyiségeket, elsődleges koncepció a sportolási lehetőségek biztosítása, természetesen úgy, hogy a mintegy ezer négyzetméteres létesítmény fenntartható s ne ráfizetéses legyen.



„Célunk volt egy mindenki számára elérhető komplex sportlétesítmény létrehozása, ahol a profi versenyzők mellett az amatőr sportolók is otthonra találnak. Első ütemben két ketrecfocipálya készült el, de folyamatos bővítéseket, új sportok bevezetését is tervezzük – mesélte a tulajdonos Pap Gábor. – Az épületben található egy tornaterem, ahol a GYAC versenyzői gyakorolhatnak, valamint egy dartsklubhelyiség és most már egy nemzetközi versenyekre is alkalmas asztalitenisz-terem is."



A teremben tíz állandó, telepített, szabványos versenyméretű pálya várja a látogatókat, a padló borítása az előírásoknak megfelelő színű sportpadló, márkás versenyasztalokkal.



„Edzéseken amúgy tizenöt asztal várja a gyakorolni vágyókat, a hobbicsoportunk létszáma eléri a huszonötöt – mondta Vígh Zsolt edző, aki korábban országos szinten is az egyik legeredményesebb szakembernek számított.



Tanítványai 47 alkalommal szereztek korosztályos bajnoki címet, játékosai utánpótlás Európa-bajnokságon 21 érmet „ütöttek össze", s egy-egy felnőtt EB-érem is a tarsolyába került, olimpikonokat is edzett. – Szeretnénk ezt a termet az amatőrök és az iskolák mellett a versenysportnak is felajánlani. Felhívni a figyelmet, mekkora lehetőség ez a sportágunknak és persze a városnak is. Győr nagy vidéki centruma, fellegvára lehetne az asztalitenisznek ezzel a teremmel. Az amatőrök és a diákok mellett a profikat is várjuk, már beszéltünk a Győri Elektromos vezetőivel, akik pozitívan fogadták a megkeresést. Jó lenne, ha ők és a város is mellék állna, felkarolná ezt a kezdeményezést, hiszen közös az érdek: mindegyikünk azt szeretné, hogy minél többen álljanak az asztalok mögé."