Arnold Schwarzeneggerrel szemben is indult a kormányzóságért Elizabeth Swaney

Csalódott vagyok, mert nem jutottam be a döntőbe. Ugyanakkor sokat dolgoztam éveken át, hogy idáig eljussak."

Sokat tettem azért, hogy itt lehessek. Ez az egész világból 24 versenyzőnek sikerült. Ebből merítek motivációt."

A brit hírügynökség beszámolója kitér rá, hogy az Egyesült Államokban született és ott felnőtt, a phjongcshangi játékokon Magyarországot képviselő 33 éves versenyző mindkétszer "alaplecsúszással" teljesítette a pályát , s bár egyik alkalommal sem esett el, 180 fokosnál nagyobb fordulatot nem vállalt, így több mint 40 ponttal maradt el a még döntőbe jutott 12. helyezettől, és a 31,40-es jobbik pontszáma is 13,6-tal alacsonyabb volt, mint a 23. dán Laila Friis-Sallingé, aki mindkét futamban elesett.Bár láthatólag arra törekedett, hogy biztonságosan leérjen, nem arra, hogy magas pontszámot szerezzen és ezzel fináléba kerüljön, úgy értékelt:Hozzátette: elsősorban az olimpia élményt szerette volna átélni, de azért igyekezett minden alkalommal magasabbra ugrani és több fordulatot végrehajtani.Elmondta, hogy anyai nagyszülei révén indulhatott magyarként a phjongcshangi játékokon, s korábban venezuelaiként szerepelt más téli sportokban.A Harvardon végzett Swaney, aki korábban versenybe szállt a kaliforniai kormányzóságért Arnold Schwarzeneggerrel, 25 évesen kezdett el síelni és miután olimpiai álmának megvalósításához interneten gyűjtött adományokat, úgy szerzett kvótát a dél-koreai olimpiára, hogy rengeteg versenyen elindult. Mindannyiszor arra törekedett, hogy biztonságosan érjen le, nem vállalt kockázatot. Legjobb eredménye a 13. hely volt 15 induló közül egy kínai versenyen, miközben az olimpiai vetélytársak többsége az Egyesült Államok Nagydíján vett részt Copper Mountainben.Phjongcshangi versenye után azt mondta, megtiszteltetés olimpián versenyezni. Célja az volt, hogy bemutassa másoknak, a szabadstílusú síelés lehetséges, és soha nem késő belekezdeni egy sportágba. Ahogy fogalmazott, részvételével azt is bizonyítani akarta, hogy érdemes álmodni, hozzá akart járulni ahhoz, hogy ez a sportág fejlődjön Magyarországon.Noha a szurkolókat és a sajtó képviselőit meglepte Swaney előadása, a versenytársai támogatóak voltak."Ha időt szánsz rá és erőt fektetsz abba, hogy itt legyél, akkor megérdemled" - vélekedett az első helyen továbbjutott kanadai Cassie Sharpe. A másodikként továbblépő francia Marie Martinod-nak sem volt gondja Swaney produkciójával. "Én teljesen elfogulatlan vagyok. Ez az amiért az olimpia annyira különleges" - mondta.Swaneyt - a brit hírügynökség beszámolója szerint - nem foglalkoztatta egyesek elégedetlensége, úgy fogalmazott, hogy a kétkedők csak motiválják őt abban, hogy előrébb lépjen.- mondta.Elizabeth Swaney édesapja amerikai, édesanyja venezuelai születésű, nagyszülei magyarok. A MOB honlapja szerint téli sportok elkötelezettje: tizennégy évig műkorcsolyázott, tíz évig szkeletonozott, mellette tagja volt az egyetemi evezőscsapatnak, jégkoronggal és gyorskorcsolyával is foglalkozott. A síelésen belül a félcsőre 27 évesen tért át. Legjobb eredménye a tavalyi világbajnoki 21. hely.