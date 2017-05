Andre Agassi lesz Djokovic edzője a Roland Garroson

Andre Agassi lesz a volt világelső, jelenleg világranglista-második Novak Djokovic edzője a jövő vasárnap rajtoló salakpályás Grand Slam-tornán, a párizsi Roland Garroson.



A 12-szeres GS-győztes szerb játékos vasárnap, az elvesztett római döntő után jelentette ezt be, hozzátéve, hogy egyelőre nem hosszú távú együttműködésről van szó, s Agassi várhatóan nem is marad a francia fővárosban az egész torna idejére.



Djokovic május elején vált meg eddigi trénerétől, a szlovák Marian Vajdától, aki 2006 óta irányította az edzéseit. Tavaly év végén Boris Beckerrel szakította meg hároméves munkakapcsolatát, s Vajda mellett erőnléti edzőjétől és fizioterapeutájától is megvált.



A teniszezőnek a tavalyi Roland Garros-győzelme óta nem megy igazán jól a játék: azóta mindössze két tornát nyert (Toronto, Doha), Andy Murrayvel szemben pedig elvesztette a világelsőséget. Idén a szezonnyitó katari versenyen aratott diadala óta több tornán nem jutott túl még a negyeddöntőn sem, bár a múlt héten elődöntőt, most vasárnap pedig döntőt játszhatott Madridban, illetve Rómában.



A 47 éves, 2006-ban visszavonult Agassi egyike azon kevés játékosnak, aki mind a négy GS-tornán diadalmaskodni tudott - összesen nyolcszor nyert -, a Roland Garroson egyszer, 1999-ben hódította el a trófeát.