Amerikai légióssal erősített a soproni kosárcsapat

A klub csütörtökön arról tájékoztatta az MTI-t, hogy a 34 éves erőcsatár egy idényre kötelezte el magát, és szeptember végén kapcsolódik be az edzésekbe. A kétszeres világbajnok légiós 2014-ben megnyerte a WNBA-t a Phoenix Mercuryval, emellett hat All Star-gálán lépett pályára.



A szintén amerikai, irányítóposzton bevethető Yvonne Turner már Sopronban tartózkodik, ám számára egyhetes pihenőt írt elő a vezetőség. Az áprilisi, hazai csarnokban megszerzett Euroliga-ezüstéremben oroszlánrészt vállaló Jelena Milovanovic szerződése szünetel, mivel a szerb játékos anyai örömök elé néz. A helyére igazolt svéd Amanda Zahui egészségi problémák után hétfőtől dolgozik teljes értékű csapattagként.



A szintén szerb Tina Jovanovic bokaműtéten esett át, ám még vár rá egy korrekciós beavatkozás is. A center várhatóan januárban térhet vissza a parkettre. A Sopron Basket szombaton Prágában folytatja a felkészülést a 2018/2019-es szezonra, majd egy jekatyerinburgi tornán vesz részt.