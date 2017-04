Amerikai futball - Győri vereség

Az egriek szinte végig vezetve, magabiztosan nyertek 40–18-ra.



Anthony Green rögtön az első percekben megszerezte a vezetést az Egernek, azonban a jutalomrúgás kimaradt, így nem sokkal később Andres Fernandes touchdownja után 6–6 állt az eredményjelzőn. Mivel az extra pontot ezúttal sem sikerült bezsebelni, így a hazaiak a vezetést nem tudták átvenni.



A szünetig még Vakarcs Gergő és Fenyvesi Csaba is touchdownt ért el, nagyrészt ennek is köszönhetően a félidőhöz érve az egriek 21–6-ra vezettek. A fordulás után is a vendégek voltak aktívabbak, Vakarcs újabb futása után pedig tovább növelték előnyüket.



A folytatásban mindkét csapat kétszer haladt át a célvonalon, a hazaiak részéről Fernandez és Becs László hajtotta ezt végre, a vendégeknél pedig mindkettő Green nevéhez fűződött, így végül 40–18-ra az egriek nyerték a meccset. (Forrás: digisport.hu)