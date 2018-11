Amerikai foci - Történelmi siker a válogatottal, győzelmeket halmoz a győri Cápák utánpótlása

Mint arról korábban mi is beszámoltunk, a magyar amerikai futball válogatott nyerte az idén ősszel megrendezett 3 Nations Cupot. Első mérkőzésükön, Pozsonyban nagyarányú, 61-0 győzelmet arattak a szlovákok ellen szeptember 23-án. A következő meccsen a csehekkel léptek pályára - 2015-ben ellenük játszották történelmi, első mérkőzésüket, akkor nyert a vendég csapat.



Fotó: Becs László



A Győr Sharksnak akkor 6 játékosa szerepelt a válogatott keretben, ez idén 7-re emelkedett. Voltak közöttük olyanok, aki idén kerültek be előszőr a válogatottba, de voltak olyanok is akik a kezdetek óta a nemzeti színű alakulat keretének tagjai.



Az augusztus végén tartott edzőtábor bő keretébe meghívást kapott győrből Csizmazia Tamás, Fekete Valentin, Vorholt Viktor , Szabó Dániel, Rozmann Gábor, Becs Péter és Becs László.



A válogatott 2013-as megalakulása óta jelen voltak még Rácz Balázs, Horváth Péter , Kövecses Attila, Szilas Péter és Berzai Lajos. Balázs és Lajos magánéleti teendői, míg Horváth Péter, Attila és Szilas Péter sérülés miatt volt kihagyni idén a felkészülést. A 4 napos tábor után 80 főből egy 59-et számláló válogatott kerettagot szűkítettek. Ebből választották ki a 45 fős meccskeretet ami minden meccsen változik. A győri srácoknak sikerült bekerülni a szűk keretbe, de mérkőzéskeretbe ketten jutottak: Becs Péter és Vorholt Viktor.



Csizmazia Tamás csupán idén kezdte harmadik szezonját, de tehetségéről és alázatáról árulkodik, hogy ilyen rövid pályafutással bekerült a keretbe és csak a rutintalanság szólt amellett, hogy nem léphetett pályára.



Fekete Valentin a Cápák oszlopos tagja, több mint 10 éve játszik, már fiatal korában a felnőtt csapatban kapott helyet kezdőként. A válogatott erős linebacker mezőnybe ezúttal nem sikerült bekerülnie, ami az utolsó napokban dőlt csak el az edzőknél.



Szabó Dániel (19) fiatal kora ellenére idén már a felnőtt válogatottba is kapott meghívást. Tavaly az U19-es válogatott oszlopos tagja volt, ami idén sem változott. Még nem rendelkezett elég rutinnal a válogatotthoz, de tudását mutatja hogy más, felnőtt falemberek kiestek a keretszűkítésnél amíg ő bent maradt.



Rozmann Gábor alapvetően szombathelyi játékos, a Szombathely Crushers alapítói között van, amely csapat az alacsonyabb DIV I. osztályban szerepel , de tehetsége miatt a Cápáknál is játszik párhuzamosan már hosszú évek óta. Eddig a táborok nem sikerültek számára jól, mindig lesérült, de idén végig tudta játszani a tábort és az ő helye is centiken múlott csak a végső napon.



Becs László, aki 2013 óta tagja a válogatottnak már nem volt ilyen szerencsés. A győri csapat egyik alapítója és névadója még áprilisban összeszedett egy részleges combközelítő szakadást, majd két héttel a válogatott edzőtábor előtt részlegesen leszakadt a talpszalagja a sarokcsontjáról atlétika edzésen. Ennek ellenére sikerült beküzdenie magát a végső keretbe, ahol a szlovákok elleni meccs utolsó edzésen részlegesen elszakadt a külső talpszalagja is ami megpecsételte az idei évre a szerepét a válogatottban.



Becs Péternek is ki kellett hagynia a HFL javát térdsérülés miatt, ami nehezítette az ő felkészülését is, de kibírta a térde ezt a kemény két hónapot és sikerrel részt is vett a válogatott két mérkőzésén, ahol is bizonyítani tudta, miért is rettegik nevét a támadóalakulatok immár 14 éve.



Vorholt Viktor első alkalommal jutott el a táborba. Tavaly a válogatón szenvedett súlyos térdsérülést, idén viszont sikerült bekerülnie a meccskeretbe is ahol megtapasztalhatta milyen is 5200 ember előtt, a teltházas Hidegkuti Nándor stadionban részt venni egy válogatott mérkőzésen, ahol több ezer ember énekli a 45 magyar játékosnak a Himnuszt.



Fotó: Becs László

A csapat végül megnyerte a mérkőzést Csehország ellen, 23-15-ös végeredménnyel. Történelmi fontosságú győzelem ez a magyar amerikai futballnak. Ez mutatja milyen mértékben is fejlődik a magyar foci, illetve mennyi embert képes megmozgatni hazai szinteken.



Fotó: Becs László

"A felnőtt csapatunkban, amely a HFL-ben, a magyar bajnokság kiemelt elit ligájában játszik -melyet már evek óta a Digisport is élőben közvetít - egy kisebb űr van az “öregek" és a fiatalok között, hiányoznak a huszas éveikben járó fiatalok, de így is látszik, hogy jó emberanyaggal rendelkezünk. Nehezíti a felkészülésüket hogy nincs állandó pályánk, jelenleg Győrzámolyon tudunk csak edzeni heti egyszer. Nagy segítség viszont Kószás Kriszta válogatott atléta segítsége, ő az atlétika edzéseket tartja. Emellett a győri Cutler Fitness is segíti a csapatot, kedvezményesen járhatunk a terembe és az edzőik segítik a felkészülésünket" - mondta el a kisalfold.hu-nak Becs László.



Fotó: Becs László

A Cápák a pálya mellett edző problémával is küzdenek. 2016 év végén, Grátz Vilmos elhagyta a csapatot 12 év után. Vele érte el a csapat a legnagyobb sikereit: 2006, 2007 magyar bajnoki cím, 2009 EFAF Challange Cup ezüstérem, 2009 magyar bajnoki második hely, 2009-ben pedig a csapat Európa 19-ik legjobb csapata lett, ami eddig még egyetlen magyar csapatnak sem sikerült. 2011-ben CEI kupa győztesek lettek, 2007, 2010, 2011 és 2016-ban pedig Arena Kupa győztesek.



"Vili jelenleg a szövetségi kapitány, ami a válogatott szereplésén is megmutatkozik. A csapat 2017-ben és 2018-ban amerikai edzővel próbálta pótolni Vili hiányát, de ahhoz, hogy igazán komoly edzőt tudjon igazolni a csapat hosszútávon nem elég mély a csapat financiális helyzete. Jelenleg Andres Fernandez , amerikai játékos segíti mind az utánpótlás mind a felnőtt csapat felkészítését. A sokoldalú játékos 2017 óta a csapat tagja és a 2019-es szezonját is velünk tervezi" - tette hozzá Becs László.



Fotó: Becs László

Jelenleg az utánpótlás szezon vége felé tartanak, ahol az U19-es csapatnak már véget ért az idény. Az U19-es csapatot nagyrészt az U17-es csapat alkotja, akik viszont bejutottak a saját korosztályuk döntőjébe. Szombaton, november 17-én 15 órakor játszanak Székesfehérváron a First Fielden.



Az U15-ös csapat most vasárnap, november 18-án játssza a korosztályos döntőjét Nyúlon (Jókai utca 30.). A mérkőzés lámpafényes lesz, 15 órakor kezdődik. Kapunyitás 14 órakor, a belépő 500 forint.