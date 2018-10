Amerikai foci - Tornagyőzelem győriekkel

A Three Nations Cup-győztes magyar válogatott tagja volt a Győr Sharksból Becs Péter és Vorholt Viktor is. Fotók: Radó Norbert (MAFSZ–Facebook)

(7–7, 10–8, 6–0, 0–0)Budapest, Új Hidegkúti Nándor Stadion, 5200 néző.Az első ízben rendezett tornán a nemzeti csapat budapesti mérkőzése döntővel ért fel, hiszen a csehek első körben 44–0-ra győzték le a szlovákokat hazai pályán, míg a mieink 61–0-ra nyertek Pozsonyban. A vasárnapi találkozón a visszavágás tüze is fűtötte a magyar játékosokat, hiszen három évvel ezelőtt egy Csehország elleni kiütéses vereséggel mutatkozott be első hivatalos mérkőzésén a nemzeti együttes. Mindezek mellett a telt ház és a fantasztikus hangulat is további motivációt jelentett az amerikaifutballistáknak.Grátz Vilmos szövetségi kapitány örült a győzelemnek, de higgadtan értékelt: „Tudtuk, hogy nehéz mérkőzés lesz, de a valaha volt legfontosabb győzelmünket arattuk. Boldog vagyok, azonban sok hibát követtünk el, és van hova javulnunk. Azt hittem, hogy jobban fog menni, de a győzelem nagyon fontos, mindenki a szívét-lelkét kitette a pályán. Ez a csapat három éve nagyon elvert minket, most visszaadtuk nekik, ha nem is akkora mértékben – nyilatkozta a tréner. – A játékosoknak és az edzőknek is voltak hibáik, köztük nekem is, de javítunk mindenen. Nagyon remélem, jövőre már négy nemzet kupája lesz, többen leszünk és természetesen szeretnénk megvédeni a címünket" – értékelt a kapitány.A mérkőzés legértékesebbjének választott miskolci Szabó Martin kifejezetten élvezte a mérkőzést és edzőjéhez hasonlóan jövőre is elhódítaná a trófeát: „Csak próbáltam a maximumot kihozni magamból, segíteni a csapattársaimat, az országomnak megnyerni ezt a mérkőzést. Szerintem nagyon jól felkészültünk a meccsre és ezt a választ kapták a csehek. Ennek a találkozónak minden egyes percét élveztem még akkor is, ha fájt. Egy ilyen párharc után meg kell védenünk a címünket jövőre" – mesélte Szabó.A Győr Sharks együttesét képviselő játékosok közül Becs Péter pályára is lépett a csehek ellen, csapattársa, a játékos-klubvezető Vorholt Viktor a cserepadról figyelte a mérkőzést. Társaihoz képest a sportág gyors fejlődését emelte ki.„Nagyon fontos nemcsak nekünk, játékosoknak, hanem az egész amerikaifutball-társadalomnak is az a pozitív környezet, ami körbevesz bennünket. Az, hogy egy MTK-stadiont meg tudunk tölteni, ilyen hangulat van és meccskezdés előtt kint a telt ház tábla, ez egy fantasztikus érzés – mondta Vorholt Viktor. – Ez nagyon fontos mérkőzés volt a válogatott számára. Hosszú idő után léptünk ismét pályára, ráadásul legutóbb kikaptunk, így hatalmas elszántság és bizonyítási vágy volt a fiúkban a torna mérkőzésein. Úgy érzem, az elmúlt években rengeteget fejlődött és lépett előre Magyarországon a sportág, így csak pozitív dolgokat tudok mondani. A csehEurópában magasan jegyzett válogatott, szóval mindenképp nagy siker ez nekünk – nyilatkozta a játékos. – A védelmünk nagyon erős volt, végig dominálta a találkozót, és azért tizenöt ponton tartani a cseheket, nem kis teljesítmény. Minden dicséretet megérdemel a csapat, kulcspillanatokban sikerült jól döntenünk, labdákat szereznünk" – értékelte a válogatott szereplését Vorholt.