Amerikai foci - Sorra húzza be a győzelmeket a Cápák utánpótlása

Az elmúlt hétvégén, rendhagyóan pénteken, az U15-ös korosztály lépett pályára Győrzámolyon. A Győr Sharks fogadta a Budapest Wolves csapatát. Az előző mérkőzés alapján (40-30) izgalmas, ki-ki meccsnek ígérkezett a találkozó, ami hamar be is igazolódott.Az első pontokat a vendégek tették fel az eredményjelzőre, de Takács Dominik irányításával a hazai alakulat hamar választ adott a pontszerzésre és Jahn Máté nagyszerű futásaival, Polgár Martin elkapásaival megállíthatlanul haladt előre a támadósor. A védelem Balogh Bence vezetésével sem tétlenkedett, és nem engedett már hosszú driveokat a Farkasoknak. Domán Pétert és Balogh Szimonetta is akik vezérként lépett fel a mérkőzésen.Ezzel lépésnyire vannak a döntőtől, ugyanis az előző mérkőzésen a Budapest Eagles alakulatát sikerült legyőzniük, magabiztos 40-7-es eredménnyel. Most szombaton Budapestre látogat a csapat lejátszani a harmadik alapszakaszi mérkőzést az Újpest Bulldogs otthonában.Az U17-es alakulat is jól szerepel a korosztályos bajnokságában. Eddig 1 nyert és 1 vesztett mérkőzéssel állt a csapat, de az elődöntőn nagyarányú 46-8-as eredménnyel kerekedett felül a Budapest Eagles csapatán. Ezzel bekerültek a döntőbe, amit Székesfehérváron a First Fielden lámpafényes mérkőzésként fognak megrendezni a hazai Enthroners ellen november 17-én.A csapat U11-es korosztálya is nagyszerűen szerepel nemzetközi alakulatokkal szemben is: októberben a bécsi Junior Tigers csapata ellen 30-0-ás győzelmet arattak.A következő kupanap október végén volt, aminek a rendezését a Vienna Vikings vállalta magára. Első mérkőzésüket a hazaikkal játszották ami 0-6 os vereséggel zárult, viszont a Danube Dragons és a Tigers csapata ellen sikerült behúzniuk a győzelmet.A 2004 szeptemberében alakult Győr Sharks nagy hangsúlyt fektet az utánpótlásra ami az eredményekből is jól látszik. Kiváló edzői stáb alakult ki Andres Fernandez vezetésével, aki mellett még Horváth F. Péter, Szilas Péter és Baldauf Attila segíti sikerre a fiatalokat. A csapat várja a fiatalok, idősebbek, focit szeretők jelentkezését.