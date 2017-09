Amerikai foci - Pálya nélkül marad a Győr Sharks?

A pályáról



A gyárvárosi Elektromos-sporttelepet még a hatvanas években hozták létre az áramszolgáltató vállalat támogatásával. A futballpályán megszűnéséig, 2005-ig a Győri Elektromos játszott. Az ingatlanhoz az E.ON-csoport az ÉDÁSZ privatizációja során jutott hozzá, és 2004-ben eladta a Pannon Belváros Kft.-nek.

Az ingatlan jelenlegi tulajdonosa a Lombard-Invest Kft., amely a Pannon Belváros Kft. jogutódja.

Hiába a sok erőfeszítés, a nem kevés anyagi áldozat, a Győri Cápák elnöke attól tart, hamarosan el kell hagyniuk az eddig bérelt, valaha szebb napokat látott egykori Elektromos-sporttelepet.„Nemrég az egyik játékosunk édesapja azt mondta, úgy tudja, nemsokára eladják a területet, mi azonban nem tudunk biztosat" – kezdi Vorholt Viktor, a Győr Sharks első embere, aki persze hallott arról a tervről, miszerint a magyar kormány közreműködésével a sportpályából nagyobb területet kaphatna a szomszédos győri állatkert.„Egyelőre ugyanúgy béreljük a sporttelepet, ahogy korábban, bár a terv miatt és hogy nincs hosszú távú szerződésünk, nyilván bizonytalanabb a helyzetünk. Az igazi egy saját pálya lenne, ami számunkra persze megfizethetetlen, de mindenképpen szeretnénk egy otthont hosszabb távú bérleti lehetőséggel. A jelenlegit ugyan gyakran csinosítgatjuk, de nincs értelme több pénzt költenünk rá, hiszen mindent itt kellene hagynunk, ha egyszer mennünk kell."A klubot 2005-ben alapították, az amerikai futballisták kétszer magyar, egyszer úgynevezett nemzetközi bajnokságot is nyertek. Pár éve focicsapat is alakult, amely jelenleg ugyan a legalacsonyabb osztályban vitézkedik, ám folyamatos a fejlődés, erre példa, hogy tizenegy bajnoki forduló óta veretlen.„A két szakágban szinte minden korosztályban van csapatunk. Jelenleg több mint kétszázötvenen sportolnak az egyesületünkben. Nem lenne jó, ha mindez, amit sikerült felépítenünk, eltűnne" – tette hozzá az elnök.„Az amerikai focisták tagdíjat fizetnek, s a focicsapatban is mindenki ingyen futballozik – veszi át a szót Hiba Ferenc edző, a labdarúgó-szakosztály vezetője. – Sikerült az utánpótláscsapataink élére elismert edzőket találnunk, s a szülők támogatásával egy igazán családias klubot kialakítanunk. Amikor például arról volt szó, hogy csúnyább környezet miatt nem közvetíti Győrből a tévé az amerikaifoci-csapat meccsét, összefogtunk és együtt tettük rendbe a tribünt. Idén a tervek szerint a Sharks minden hazai meccse képernyőre kerül. Én titkon abban reménykedem, ha az önkormányzat lesz az új tulajdonos, s nem kell az egész terület az állatkertnek, talán marad hely itt nekünk is" – tette hozzá a szakosztályvezető.