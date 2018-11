Amerikai foci - Megnyerték a Gyermekbajnokságot a győri Cápák

November 17-én rendezték meg az U17-es bajnokság döntőjét a székesfehérvári First Fielden, ahol a Győr Sharks csapott össze a Székesfehérvár Entrhonerssel a bajnoki címért. A mérkőzést 15 órakor kezdték, de a második félidőt már lámpafénynél játszották a fiatalok.Az alapszakasz mérkőzés alapján mindenki pontzuhatagra számított (50-38 arányban győzőtt a fehérvári csapat), ennek ellenére az első negyed pontok nélkül zárult.A második negyedben viszont beindult a fehérvári támadóalakulat, a félidőben 8-0-val mentek az öltözőbe a játékosok.A harmadik negyedben megszerezték a Cápák az első – és mint kiderült egyetlen touchdownjukat.Negyedik negyedre 16-8-as állással fordultak a csapatok, amiben bebiztosította a győzelmét a hazai alakulat 32-8-as arányban. Ezzel a második hellyel ért véget a 2018-as U17-es bajnokság.A Cápákon látványos fejlődés tapasztalható előző éveikhez képest, viszont a döntőben dekoncentráltan játszottak ami a végeredményen is meglátszik.Vasárnap, november 18-án rendezték az U15-ös bajnokság döntőjét a Győr Sharks - Újpet Bulldogs csapatok részvételével, a Győrhöz közeli Nyúlon délután 15 órai kezdettel, aminek a második félidejét szintén lámpafénynél játszották le a fiatalok.Az első negyedben hamar elléptek a vendégek, amire ekkor még nem is sikerült válaszolnia a kis Cápáknak. A második negyedben egyenlő állással, 16-16-al zárták a félidőt.A harmadik negyedben 1, a negyedikben szintén 1 touchdownt szerzett a hazai gárda, míg nem engedtek több pontot a Bulldogoknak.Ki kell emelni a hazai támadók kulcsembereit, Takács Domonikot, Jahn Máté hosszú futásait és igaz, hogy Polgár Martin az első félidőben fontos labdákat ejtett el, de a második félidőben ezeket kárpótolva szerzett hosszú touchdownt. A védelem vezérei, akik megálljt paracsoltak a szintén kiváló játékosokból álló újpesti támadóalakulatnak: Hegedűs Dániel , Balogh Bence és Domán Péter. A mérkőzés legértékesebb játékosa Takács Dominik, ezzel zárult le az U15-ös bajnokság.Ugyan az U19-es alakulat nem hozott sok sikert a csapatnak, de mind az U17, U15 és az U11 is kiváló teljesítményt tudhat maga mögött, ami a srácokon és a megfelelő edzőkön is múlt (Andres Fernandez, Horvath Péter, Baldauf Attila és Szilas Péter) . Fontos tényező volt a felkészülésben, hogy bár a győri Xantus János állatkert tulajdona a régi Elektromos pálya, november 15-ig használhatták azt a Cápák, ezzel segítve a felkészülést.Győr Önkormányzata a továbbiakban segíti a csapatot a pálya ügyében, melyre hamarosan pont kerülhet. 2010 óta a csapat folyamatosan pályaproblémákkal küzd ami nagyban nehezíti a csapat felkészülést, legyen szó az utánpótlásról vagy a HFL – felnőtt bajnokság elit ligája keretről.