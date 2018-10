Amerikai foci - Egy győzelem, egy vereség a győri Cápák utánpótlásának hétvégi mérlege

Folytatódik a szezon a győri Cápák utánpótlásának. Az U19-es csapat szombaton az Enthroners ellen lépett pályára Székesfehérváron."Az U17-es játékosok jól ismerik már egyást, akikből sok volt mind a két oldalon. Eddig idén a korosztályos csapatainkkal nem tudtuk legyőzni az Enthronerst, csupán a felnőtt csapatunk tudott győzedelmeskedni egy izgalmas meccsen hosszabításban.A pontszerzést a mi csapatunk kezdte meg, rögtön a legelső offense playben Horváth Benedek révén, aki Czéhmester Máté rövid passzát vitte végig 75 yardon át, több védőt is kicselezve az ellenfél endzonejáig. Sajnos ezzel meg is állt a győri offense pontgyártása, az egész hátralévő meccsen sikertelen volt a támadósor.A védelem sem brillírozott, sok elrontott szerelési kísérletünk volt. Az ellenfér kihasználta a méretbeli különbségeket és végig kemény játékkal vitték előre a labdát. A győri speciális egység még azért megvillant egyszer.Az egyébként a labda mindkét oldalán végig jól teljesítő Keller Péter fogta meg a felrúgott labdát és szaladt végig a fehérváriak között a célterületig. A végeredmény 49-14 lett, az Enthroners javára" - mondta el a kisalfold.hu-nak Szilas Péter.Legközelebb Tatabányán lesz lehetőségük javítani a nyeretlen Mustangs ellen, október 7-én. Az U17-es csapat vasárnap az Eagles ellen játszott Budapesten."Jópár játékosunk szombaton is jászott egy kemény meccset, sokan csere nélkül, a labda mindkét oldalán.A lassú kezdés 0-0-ás első negyedhez vezetett. A védelem nem engedett sokat, de a támadás nem igazán ment. Az első pontokat mi szereztük, Czéhmester Máté futott touchdownt. A 2 pontost Jahn Máté értékesítette.Egy komoly hiba a defenseünkben elég volt egy nagy passzhoz, utána megszerezte az első pontjait az Egales. A 2 pontos nem sikerült. Még a félidő előtt Polgár Martin egy rövid passzal átfutott az egész budapesti védelmen, így 16-6-os vezetéssel fordultunk.A félidőben fel kellett rázni a srácokat, mert sok lehetőséget ott hagytunk a pályán. A harmadik negyedet megint lassan kezdtük, csak 1 touchdown született. A defense cserébe egy majdnem egész pályás futást elengedett, így 24-12-vel fordultak a csapatok az utolsó negyedre. Ott aztán beindult a győri pontgyár, még úgy is, hogy Czéhmester Máté lesérült, és az egyébként több elkapást is jegyző Szigeti Boglárka állt be irányítani.A védelemben is nagyon jól játszó Farnadi András ugrott át a védők fölött az endzoneba, majd egy 2 pontos kísérletet is megfutott. Jahn egy nagyon hosszú futással szerzett még pontokat, majd egy rövidebbel is megtalálta az endzonet. vÉGÜL 48-12-es eredménnyelgyőzni tudtunk. Elégedettek vagyunk, de a mutatott játékon javítanunk kell, ha az elődöntőt meg akarjuk nyerni" - tette hozzá Szilas Péter.