Amerikai foci - A HFL véget ért, a Cápák utánpótlásának most kezdődik a szezon

Fotó: Becs László

A HFL keretnek júniusban véget ért a bajnokság, az utánpótlásnak pedig ősszel kezdődik a szezon. Mind a két csapat edzői gárdája a HFL keret tagjai, Horváth Péter Ferenc, Andres Fernandez, és Szilas Péter.A győri Cápák U19-es csapata szeptember 9-én játszotta az első mérkőzését a győrzámolyi pályán, ahol a tavalyi bajnok, a Budapest Wolves csapatát fogadták."Ebben a csapatunkban sok U17-es játékos szerepelt, a csapat irányítója Czéhmester Máté idén töltötte be a 16. életévét. Sok játékos volt akinek ez volt az első U19-szezonja de olyanok is akadtak, akiknek ez volt az első mérkőzésük. A rövid kispad nem segítette a csapatot és a második félidőben elfáradtak a fiúk, de a küzdésük megmutatta, mire is képesek, náluk rutinosabb, nagyobb játékosokkal szemben" - kezdte a kisalfold.hu-nak Becs László.Következő meccsük szeptember 29-én lesz Fehérváron az Enthroners ellen."A következő korosztályos mérkőzésünk az U17-es csapaté volt a Fehérvár Enthronersel, szeptember 15-én szintén itthon, Győrzámolyon. A fiúk egy nyári, 12-13-ra elveszített edzőmérkőzés miatt szerettek volna vendettát venni. A már korábban említett U19-es játékosok mellett a csapat másik fele az U15 társaság alapemberei közé tartozik" - tette hozzá.A csapat irányítója itt szintén Czéhmester Máté, aki ezúttal már megmutathatta tudását három futott, illetve egy passzolt touchdownnal, amit az U15-ös csapatból érkező, Polgár Martin kapott el."Az U15-ös korosztályos Jahn Máténak volt egy futott touchdown-ja, plusz egy sikeres két pontos kísérlete. A csapat egyetlen lány tagja, Szigeti Boglárka szintén nagyban kivette részét a pontgyártásból több elkapással és first downal. A visszavágás ugyan nem sikerült, 50-38 as végeredménnyel zárult a mérkőzés de a srácokra nem lehet panasz. A fehérvári alakulat új stratégiával jött amire csak a második félidőben tudtunk megfelelően reagálni" - mondta Becs László.Következő mérkőzésük szeptember 30-án, a Budapest Eagles ellen lesz idegenben.