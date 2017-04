Amerikai foci - A győri Cápáknál rajtol el a HFL-szezon, a tévé is közvetíti - videó

Az idei magyar amerikaifutball-bajnokság első mérkőzését a Győr Sharks hazai pályán az Eger Heroes ellen játssza vasárnap. A Digi Sport eddig csak a HFL-döntőt közvetítette élőben, idén azonban minden mérkőzést követhetünk majd a tévé képernyőjén keresztül, így a vasárnapi győri mérkőzést is.Ennek apropóján komoly "ráncfelvarráson" esett át az Elektromos pálya, hogy megfeleljen a közvetítések kritériumainak.

"Sajnos Győrben is mostoha sorsúak vagyunk annak ellenére, hogy az ország egyik legnagyobb "sportvárosa" a miénk. Támogatás híján a pályát saját költségből, saját energiából két hétvégén keresztül takarítottuk, mindenki hozott amit tudott. Pénzt, gépeket, kerti szerszámokat vagy a két kezét. Ezen a két hétvégén kicsiktől a nagyokig együtt dolgozott a csapat, beleértve a szülőket is. Rengeteg munkánk van benne" - kezdte Becs László.

A Győr Sharks HFL menetrendje:



04.09.: Eger Heroes (Győr)

04.22.: Budapest Cowbells (Budapest)

05.07.: DAK Acél Dunaújváros Gorillaz (Győr)

05.20.: Miskolc Steelers (Felsőzsolca)

06.04.: Budapest Wolves (Budapest)



A vasárnapi mérkőzés 12:00-kor kezdődik az Elektromos pályán az Eger Heroes ellen. A belépő diákigazolvánnyal ingyenes, felnőtteknek 1000 Ft.

Az idei keret kissé eltér a tavalyitól: voltak távozók, vannak sérültek, és sok az ifjonc is."A csapat magja megmaradt ugyanaz, a keretet pedig újoncokkal és fiatalokkal töltöttük fel. Így az utánpótlásból érkező játékosok belekóstolhattak egy magasabb szintbe, ez pedig kellően motiválja őket abban, hogy egyre jobbak legyenek. Sokuk a vártnál is kiemelkedőbben teljesített, és jól beilleszkedett a csapatba" - tette hozzá Becs László, aki az új edzővel, John Burlesonnal közös munkáról is beszélt."Felkavarta az állóvizet. Szinte mindent eldobtunk az elmúlt 13 évből. Új mentalitást, új gondolkodásmódot hozott közénk, kimozdított bennünket a komfortzónánkból" - mesélte.Mint azt korábban megírtuk, a Győr az idei szezonban két légiós játékost vet be: a csapathoz igazolt Phillip Garcia irányító, valamint Andres Fernandez elkapó is."Sajnos Győrben az irányító kérdés régóta probléma, így idén is szerződtettünk egy irányítót. Phil játékosként és edzőként is segíti a csapatot, a játéktudásuk mellett pedig a személyiségük is megnyerő. Kellően motiválják a srácokat, javítják a hibákat, ha pedig elrontanak valamit, vállalják hogy hibáztak. Az edzéseink egészen más hangulatban telnek velük" - mondta el Becs László.Ugyan a csapat idén már két scrimmage-mérkőzést (valójában inkább egy közös edzés, mint valódi meccs - a szerk.) is játszott, a vasárnapi mérkőzés kimenetelét nehéz lenne megjósolni."A két márciusi scrimmage-mérkőzésből nem lehet messzemenő következtetéseket levonni, a szezon első meccse mindig zsákba macska. Az Eger Heroes egy jó edzői gárdával és jó játékosokkal rendelkező csapat, több kiváló import játékossal, így kemény küzdelemben dől majd el, melyikünk a jobb" - tette hozzá Becs László, aki a csapat idei szezonra kitűzött céljairól is beszélt."Minden évben a bajnoki cím a cél, persze ez nem ennyire egyszerű. A csapat vezetősége a hosszútávú célokra fektet nagy hangsúlyt, ezért hoztunk edzőt, import játékosokat pedig csak a hiányposztokra. Idővel szeretnénk saját keretből végigvinni a bajnokságot. A HFL-szezonok kimenetele kiszámíthatatlan, már nincsenek akkora különbségek a csapatok között mint 2006-ban és 2007-ben, amikor egymás után kétszer nyertünk magyar bajnokságot".