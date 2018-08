Amerika és Kína után újra Sopronban a fiatal kosaras

A szerb válogatott kosaras már soproni mezben, a Novomatic-arénában készül az új idényre. Fotó: Sopron Basket Facebook

– Közvetlenül a magyar bajnokság befejezése után elutazott Amerikába és részt vett a Seattle Storm WNBA-csapatának táborában, ám végül nem került be a csapat bajnoki keretébe. Hogyan élte meg mindezt?– Úgy, hogy nagyon sok tapasztalattal lettem gazdagabb – felelte mosolyogva Aleksandra Crvendakic. – Kicsit beleláthattam az amerikai profibajnokság világába és a WNBA stílusába, amely jelentősen eltér az európaitól. Ez utóbbi közelebb áll hozzám. Különleges volt a WNBA szervezettsége, hogy mennyire fontos kint a show, a közönség kiszolgálása – és nem csak a pályán. Bízom benne, hogy leszek még WNBA-játékos.– Utána azért pihent egy keveset?– Kicsit később. Hazatérésem után ugyanis a szerb női válogatottal még elutaztunk Kínába, ahol meccseket játszottunk, s ezzel már a jövő évi Európa-bajnokságra készültünk. Igaz, elég fiatal társasággal.– Három éve Budapesten – még ön nélkül – Európa-bajnok lett a szerb válogatott, majd olimpiai bronzérmes. A tavalyi EB viszont nem sikerült túl jól. Most mi a helyzet a nemzeti együttessel, milyen játékerőt képvisel?– A csapatot újra Marina Maljkovic irányítja, akivel Európa-bajnok és olimpiai 3. lett a válogatott. A jövő évi Európa-bajnokság egyik rendezője Szerbia lesz. Szeretnénk minél jobban szerepelni. Nekünk, játékosoknak biztos, hogy különleges élmény lesz az EB-n hazai közönség előtt játszani, ugyanis akik benne vagyunk a csapatban, szinte mind külföldi bajnokságokban játszunk. Nagyon várjuk már.– A Seattle csapatának szereplését azért követte?– Amíg Kínában voltunk, július közepén bő egy hetet, addig igen. Utána azonban szükségem volt pihenésre, feltöltődésre, némi teljesen kosárlabdamentes időszakra.– Örömmel jött vissza Sopronba. Nem lett volna jobb kicsit tovább pihenni?– Azért nem végig pihentem. Hazatérve Kínából kaptunk edzéstervet, és mivel profi vagyok, nem is engedhettem volna meg magamnak, hogy teljesen leeresztve kezdjem a felkészülést. Sopronba pedig nagy-nagy örömmel jöttem, s jövök mindig. Egyrészt nagyon vártam már a találkozást a lányokkal, másrészt pedig itt nagyon sok ember szeret engem, és nekem is számos kedves ismerősöm, barátom van, akiket jó lesz újra látni.– Mit vár a következő évadtól?– Nagyon sok munkát és további fejlődést, úgy egyénileg, mint csapatszinten. Azt persze, hogy ez eredményekben mire lesz elég, nem tudhatom.