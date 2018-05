Ambros Martín a magasban - Izgalmak után aranyérmes a Győri Audi ETO - sok fotó + nyilatkozatok

Nyilatkozatok a meccs után

Audi-ETO–Békéscsaba 39–14 (20–8)

Győr, Audi-aréna, NB I-es női mérkőzés, 5213 néző. V.: Andorcka, Hucker.



Audi-ETO: GRIMSBÖ – BÓDI 6, GROOT 9, Oftedal 4, BROCH 7, Hansen 1, GÖRBICZ 10/5. Cs.: Althaus, Gonzalez 1, Puhalák 1, Fodor. Edző: Ambros Martín.



Békéscsaba: Györkös – Kovács A. 2, Mihálffy 4/1, Zöldi-Tóth, Szögi 1, Walfisch 3, Bottó. Cs.: Popovic (kapus), Giricz 1, Vukajlovic 3, Farkas K., Gidai, Szarka. Edző: Horváth Roland.



Hétméteresek: 5/5, ill. 1/1. Kiállítások: 4, ill. 4 perc.

Gólkülönbség számláló Audi ETO-Ferencváros: +1

Félidő

Gólkülönbség számláló Audi ETO-Ferencváros: -6

2018. május 23. szerda



18:00 - Győri Audi ETO KC-EUbility Group-Békéscsaba

18:00 - FTC-Rail Cargo Hungaria-GVM Europe-Vác



Eldől, lesz-e címvédés

A meccs előtti percek a köszöntésé voltak: most vehette át Vanyus Attilától, a győriek tiszteletbeli elnökétől a 2017 legjobb serdülőjátékosának járó díjat Farkas Johanna, valamint a tavalyi esztendő legjobb külföldi játékosa, Nora Mörk az ezért járó elismerést.A hazaiaknál a bajnoki címet eldöntő mérkőzésen nem játszott a már három állandó hiányzó, Mörk, Tomori és Knedliková mellett Amorim és Kiss Éva.Nélkülük is villámrajtot vettek a hazaiak, ritka, hogy egy edző már a 3. percben időt kérjen, Horváth Roland 3–0-ás győri vezetésnél megtette. A folytatásban is lendületben maradt a címvédő, 5–0 után szerezte első gólját a csabai gárda, de a 11. percig gyakorlatilag ahány perc, annyi gólnál jártak a zöld-fehérek. Ekkor kapust cserélt a vendégek edzője, ráadásul a fáradt győriek rohanásába is több hiba csúszott. Így is nőtt a különbség. Közben a lelátón is sokan fél szemmel a mobiljaikra meredtek, s figyelték a párhuzamosan futó FTC–Vác meccset, melyen szinte végig előnyben volt a Fradi. Egyedül a 18. percben volt egál, de a szünetben összesítésben egy gól volt a trónkövetelő népligetiek előnye.A szünet után is folytatta a rohanást az Audi-ETO, a csabaiak az első húsz percben mindössze két gólt lőttek, ennek köszönhetően 32–10-nél már a győriek voltak négy találattal jobbak az összevetésben. Nem volt azonban még vége, ráadásul a népligeti meccs pár perccel hátrébb tartott. Mikor a győri találkozót lefújták, még majdnem két perc volt hátra ott. Az utolsó 30 másodpercet ráadásul a Fradi támadhatta úgy – igaz, emberhátrányban –, hogy ha gólt szerez, bajnok. Háfra azonban rontott, s ennek hírére „felrobbant" az Audi-aréna, hiszen történetük 14. bajnoki címét szerezték meg a győriek, jöhetett a kupaátadás, folyt a pezsgő, majd a közönség követelte a már védjeggyé vált táncot. Ambros Martínt – aki hat év után újabb triplázással búcsúzik Győrtől – a játékosok a levegőbe dobálták. Ambros Martín : – Ez egyszerűen szuper! A világ legjobb csapata, a világ legjobb pillanata ez az egész!Horváth Róbert: – Ilyen atmoszférában nem egyszerű játszani, főleg úgy, hogy a bajnoki cím sorsáról is ez a meccs döntött. Nem így képzeltük természetesen a játékot, de most ennyire tellett tőlünk. Görbicz Anita : – Így még nem lettem bajnok, bevallom, abban a két percben nem hittem, hogy meglesz, de aztán megláttam a VIP-ben Tomori Zsuzsiék örömét. Akkor hittem el, hogy aranyérmesek vagyunk. Nagyon fáradtak vagyunk, most a legfontosabb számomra a pihenés. Bódi Bernadett : – Ezen a meccsen is megmutattuk, mekkora csapat vagyunk. Elképesztő volt ezt átélni. A meccs közben, a szünetben Ambros megtiltotta, hogy a másik eredmény felől érdeklődjünk. Eduarda Amorim : – Nagyon örülök, hogy megcsinálták a lányok. Nagyon izgultam végig. Én játszottam volna, de orvosunk, Balogh Péter nem engedte, mégis csak a lövőkezemről van szó. Nem vállaltuk a kockázatot, nehogy műtét legyen a vége. Yvette Broch : – Már lépni is alig tudtunk, de megbeszéltük, még egyszer odatesszük magunkat keményen. Nagyon boldogok vagyunk, hogy bajnokok lettünk. Sajnálom, hogy Ambros távozik, hatalmas megtiszteltetés volt vele dolgozni.A Győri Audi ETO KC megvédte címét a női kézilabda NB I-ben, miután a Ferencváros csapatával azonos pontszámmal, de eggyel jobb gólkülönbséggel (plusz 292-291) zárta a szerdán véget ért idényt. A Ferencváros október 31-én 27-25-re, a Győr május 2-án 26-24-re győzött házigazdaként a két együttes rangadóján, és mivel egyaránt 50 ponttal zártak a tabellán, a bajnoki címet az összesített gólkülönbségük döntötte el.Az utolsó forduló előtt az FTC-Rail Cargo Hungaria hat találattal jobban állt, és hazai pályán 42-24-re győzte le a Vác csapatát, a győriek viszont 39-14-re múlták felül a Békéscsabát, így történetük 14. bajnoki címét ünnepelhették. A Ferencváros huszadik alkalommal lett ezüstérmes az NB I-ben.Ez volt Ambros Martín utolsó mérkőzése az ETO vezetőedzőjeként, miután hat sikeres szezont követően távozik, és nyártól az orosz Rosztov-Don trénere lesz. A spanyol szakvezető "mesterhármassal" búcsúzott, mivel idén a Bajnokok Ligáját és a Magyar Kupát is megnyerte csapatával. Martín 2012 óta négy Bajnokok Ligáját, öt bajnoki címet és öt kupasikert ért el együttesével.60.p. - Elrontotta a Ferencváros. Bajnok az Audi-ETO!60.p. - Gólt szerzett a Vác. 25 másodperc van hátra a fővárosban, Elek Gábor időt kér.60.p. - Nem az ETO kezében van a sorsa! Egyenlő a gólkülönbség, de emberhátrányban fejezi be a meccset a Ferencváros.60.p. - 19 góllal vezet a Ferencváros, másfél perc van hátra.60.p. - Győrben 39-14 a vége. A Ferencváros hátránya 2 gól, de a fővárosban még 2 perc hátra.59.p. - Belül az utolsó percen Győrben, 1 gól a győri előny. Egy győri támadásra lesz idő.57.p. - Győrben 4 perc van még hátra, nincs előnyben egyik zöld-fehér csapat sem.56.p. - Győrben előbbre jár a mérkőzés, arra figyelni kell a győri csapatnak, hogy az ő meccsük előbb véget fog érni, mint a fővárosi.56.p. - Újra egál a gólkülönbség a két csapat között, hihetetlen fináléja ez a bajnokságnak!55.p. - Időkérés Győrben - talán Martín utolsó győri időkérése -, egyetlen gól a győri zöld-fehérek előnye.54.p. - Győrben 34-12, a fővárosban 34-20 az állás. Összesítésben 2 gól a győri előny.52.p. - A négy gól váratlanul kettőre csökken, de már stabilnak tűnik a győri lépéselőny.51.p. - Már négy!50.p. - Három góllal megy az ETO, a Ferencváros hosszú percek óta képtelen gólt szerezni a Vác ellen.49.p. - Görbicz ziccerben hibázott, de marad a Győrnél a labda.48.p. - Először két gól a győri előny! Ez most elsősorban a Vác góljainak köszönhető.47.p. - Időkérés Győrben. A Ferencváros 29-16-ra vezet a Vác ellen.45.p. - 18 góllal vezet az ETO, de még nem dőlt el semmi.44.p. - Összesítésben 1 góllal vezet a győri csapat.41.p. - Hihetetlen izgalmak, egyszerre dobtak büntetőt mindkét meccsen. Egyenlő az állás.40.p. - Már 17 góllal vezet az ETO hazai pályán a Békéscsaba ellen.39.p. - Újra 1 góllal vezet összesítésben a Ferencváros.38.p. - Pár másodpercre már az ETO állt jobban, a Ferencváros egyelőre a győri csapat nyomában marad.36.p. - Fej-fej mellett a két csapat.34.p. - 22-8 az ETO-nak, 23-15 a Ferencvárosnak. Egyenlő a gólkülönbség a két csapat között.Őrületes tempóban száguldanak a csapatok. Itt az erőnlét fog dönteni. Mi úgy érezzük, ez az ETO-nak kedvez majd.30.p. - Győrben 20-8 az első félidő az ETO-nak. A fővárosban 19-12 a Ferencvárosnak. Egyetlen gól tehát a fővárosi előny.28.p. - Két gyors győri gól faragja a hátrányt.27.p. - 5 gólra nőtt a Ferencváros előnye.26.p. - 11 góllal megy az ETO hazai pályán, a Ferencváros 18-10-re vezet a Vác ellen. Így 4 gól a fővárosi csapat előnye összesítésben.23.p. - 10 gólos győri vezetés a Békéscsaba ellen, most 2 gól a Ferencváros előnye.20.p. - Győrben 14-6-ra vezet az ETO, Budapesten 13-8-ra a Ferencváros.19.p. - Menekül a Ferencváros, 2 gól a fővárosiak előnye, de valami azt súgja, hogy ezt az irgalmatlan tempót jobban fogja bírni a győri csapat.18.p. - A Vác gólt szerez, így először egyenlő a gólkülönbség a két zöld-fehér csapat között.17.p. - Már csak 1 gól a Ferencváros előnye. Győrben: 14-5, Budapesten: 10-6.16.p. - 12-5 Győrben az állás, 9-6 a fővárosban. Először 2 gól a különbség.13.p. - Az utolsó 10 percben 3-4 gól a különbség a két csapat között. Az ETO nem tud 3 gólon belülre menni.12.p. - Hat gól a különbség az ETO javára (10-4), a másik meccsen 7-4-re vezet a Ferencváros.9.p. - Mind a Vác, mind a Békéscsaba előtt le a kalappal, sportszerűen küzdenek.7.p. - 6-2-re megy az ETO, a fővárosi csapat 5-3-ra vezet a Vác ellen.6.p. - Emberhátrányban a győri csapat, de már csak 3 gól a Ferencváros előnye.4.p. - Az ETO 4-0-ra vezet, a Ferencváros 4-2-re.2.p. - Két gyors győri gól a Békéscsaba ellen, a Ferencváros 1-1-re a Vác ellen.Mint ismeretes, óriási a versenyfutás a bajnoki hajrában a címvédő és az üldöző Ferencváros között. Az eredmények úgy alakultak, hogy az összgólkülönbség dönti el, melyik gárda lesz a bajnok.Szerdán 18 órakor rendezik az Audi-ETO–Békéscsaba NB I-es női mérkőzést az Audi-arénában. A győri szurkolók fél szemmel az FTC–Vác meccsre is figyelnek, ugyanis mint ismeretes, a bajnokságot a címvédő győriek és a Fradi között a gólkülönbség dönti el, s az utolsó forduló előtt ebben hat góllal a fővárosiak állnak jobban. Mindkét találkozót körkapcsolásszerűen közvetíti az M4 Sport, az m4sport.hu-n pedig teljes egészében nézhető mindkét összecsapás. Ambros Martín , az Audi-ETO vezetőedzője a klub honlapjának adott nyilatkozatában elmondta:

Így alakult, korábban kellett volna megoldanunk ezt a szituációt. Annyit mondanék, hogy le a kalappal a lányok előtt, nincs olyan játékosom, akinek ne fájna valamije, itt már nem az erőről van szó, hanem arról, hogy a fájdalmat kell legyőzni. Elképzelni sem tudja senki, milyen akaratereje van a csapatnak, mennyit dolgozik. Akarjuk ezt a bajnoki címet, s ezért mindent meg is teszünk."

Hasonlóan nyilatkozott a klub elnöke, Bartha Csaba a Sport TV Harmadik félidő című műsorában: "A BL után még energiát mozgósítani nagyon nehéz. Sokan úgy gondolják, a lányok kisujjból kiráznak egy bajnoki mérkőzést, de ez nem így van. Két ilyen eszement mérkőzés után másfél hét alatt még két találkozót le kell játszania ugyanannak a nyolc-tíz embernek. Ez a nehéz, és sajnos ez az, ami meglátszik a teljesítményünkön. Vagy nekünk kellett volna ügyesebben sáfárkodni az erőnkkel, de ez a szezonunk nem volt egyszerű, nagyon sok sérüléssel, nagyon sok problémával. Olyan a szezon vége, amilyen az egész volt, kicsit hektikus."Bármi is lesz a vége, a meccs után szezonzáró szurkolói összejövetelt tart a klub az Audi-aréna területén.1. FTC 25 24 0 1 836 563 273 48 pont2. Audi ETO 25 24 0 1 821 554 267 48 pont

1. Győri Audi ETO KC 24 23 - 1 774-521 46 pont

2. FTC-Rail Cargo Hungaria 24 23 - 1 790-544 46 pont

2018. május 9. szerda(15-22)Az FTC 12 gólos győzelme után faragott a 19 gólos hátrányában, de az ETO előnye még hét találat, Két mérkőzése van mindkét csapatnak a bajnokságból.Hufbau-Akker Kecskeméti N-FTC-Rail Cargo Hungaria 19-46Budaörs Handball-Győri Audi ETO KC 33-4718:00 Győri Audi ETO KC-EUbility Group-Békéscsaba18:00 FTC-Rail Cargo Hungaria-GVM Europe-Vác

(12–10)Győr, NB I-es női mérkőzés, 3122 néző. V.: Marton Zs., Szabó E.Audi-ETO: KISS É. – Bódi 3, Groot 5/2, OFTEDAL 5/1, BROCH 6, Amorim 3, Görbicz 2/1. Cs.: González 5, Hansen 1, Puhalák 3, Althaus 2, Afentaler. Edző: Ambros Martín.Fehérvár: HERR O. – Do Nascimento 2, Lavko 1, Temes, Mendy 2, Gorsenyina 3, Pelczéder 3. Cs.: Lima (kapus), Boldizsár, Hudra 1, Djordjievszka 3, Májer 1, Rózsás 1, Utasi. Edző: Deli Rita.Hétméteresek: 5/4, ill. 0/0. Kiállítások: 4, ill. 10 perc.A hétvégi fordulónak úgy vágtak neki a csapatok, hogy az Audi-ETO-nak 15-tel jobb a gólkülönbsége, mint a fővárosiaknak. Nehezebb feladata az FTC-nek volt, ugyanis azt a Kisvárdát fogadták, amelyik az edzőváltás óta stabilan teljesít, a győrieknek viszont nem okozhatott gondot a fehérváriak legyőzése, s abban is lehetett bízni, hogy esetleg a különbség sem lesz kicsi a találkozó végére.Ennek megfelelően is kezdett a győri gárda – melyből kisebb sérülés miatt hiányzott Kari Aalvik Grimsbö –, 6–1 után azonban megtorpantak a hazaiak, s a félidő közepén ledolgozta hátrányát az Alba Fehérvár, sőt, a 24. percben a vezetést is átvette (7–8). A szünetre kétgólos előnyt szerzett a győri gárda, miközben a Fradi 21–13-ra vezetett harminc perc után.A második félidőben aztán begyújtották a rakétát a győriek, fokozatosan növelték előnyüket, s a végére 18 gólos különbség alakult ki. Miközben az FTC „csak" 14 találattal bizonyult jobbnak a kisvárdaiaknál. Mindez tehát azt jelenti, hogy jelenleg 19 góllal állnak jobban a győri zöld-fehérek, de a ferencvárosi gárda szerdán pótolja a Békéscsaba elleni meccsét, s ha nyer – amire nagyon jó esély van –, várhatóan jócskán farag ebből a hátrányból. Vagyis a csata továbbra is nyílt a két együttes között. Ambros Martín : – Kemény mérkőzést vívtunk. Sok gólt kaptunk az első félidőben, mely nem sikerült túl jól számunkra, de szünet után sokat javult a játékunk. Meg kellett várnunk a pillanatokat, amikor megvoltak a lehetőségeink. A nyomás egészen az első percektől rajtunk volt, emiatt nem tudtunk úgy játszani, ahogy szerettünk volna. Amint nagyobb előnyre tettünk szert, a védekezésünk is egyre jobban működött. Végletekig kiélezett versenyfutás részesei vagyunk jelenleg.Deli Rita: – Csapatom első félidei játékát mindenképpen gratuláció illeti, harminc percig fantasztikusan teljesítettek a lányok. Szünet után rákapcsolt a hazai együttes, és bár ekkor nem találtuk játékának ellenszerét, úgy érzem, összességében méltó ellenfelei voltunk a győrieknek.