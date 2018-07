Alliék megragadták az esélyt - Svédország-Anglia 0-2

Várható kezdőcsapatok:

Szamara, Szamara Aréna. Vezette: Bjorn Kuipers (holland)Svédország: Olsen – Krafth (Jansson, 85.), Lindelöf, Granqvist, Augustinsson – Claesson, Seb. Larsson, Ekdal, Forsberg (Olsson, 65.)– M. Berg, Toivonen (Guidetti, 65.). Szövetségi kapitány: Janne Andersson.Anglia: Pickford – Walker, Stones, Maguire – Trippier, Lingard, Henderson (Dier, 84.), Alli (Delph, 76.), Ash. Young – Sterling (Rashford, 90+1.), Kane. Szövetségi kapitány: Gareth SouthgateGól: Maguire (30.), Alli (59.)Sárga lap: Guidetti (87.), Larsson (90+4.) ill. Maguire (87.)Anglia a második félidőben is aktívabb volt, ráadásul amikor kellett, Pickford is nagy védéseket mutatott be. A háromoroszlánosok a döntőért játszhatnak, Svédország búcsúzik!Sebastian Larsson lerántja, majd meg is rúgja Kane-t, felesleges volt, kap egy sárgát érte.Sterling helyett Rashford érkezik az angoloknál.Augustinsson végezhet el 17 méterről szabadrúgást: viszont csúnyán fölé lövi. Öt perc a hosszabbítás a meccs végén.Maguire-é a meccs első sárgája, aki a faultja után elrúgja a labdát. Ebben a tekintetben gyorsan egyenlítenek a svédek Guidettinek köszönhetően.A svédek utolsó cseréje: Krafth helyett Jansson.Diert is beküldi Southgate, aki Henderson helyére érkezik.Berg nem húzta vissza a lábát egy hosszú indítás után, így ütközik Pickforddal - ezt sérelmezi a kapus, végül megbeszélik a dolgot, és nincs szükség Kuipers fegyelmezésére.Először cserélnek az angolok, a második gólszerző, Dele Alli helyett Delph a pályán.Megélénkült Svédország, egy lecsorgóval lépnek ki a bal oldalon, majd jó a centerezés is Bergnek, aki ráfordul, de Pickford kiszedi a léc alól!Maguirenek fejjel jobban ment, egy kissé határozatlan a svéd védelem az angolok szöglete után, majd eljut a labda a hosszún álló védőhöz, aki fölé bikázza.Kettős svéd csere, Toivonent Guidetti, míg Forsberget Olsson váltja.Megint Pickford, kiváló védés! Ez most egy nagyon szép svéd akció volt, a jobbról középre tett labdára érkezett Claesson, akinek lapos lövésére is leér az angolok kapusa, Pickford is alaposan hozzáteszi a magáét ma!Beszorult Svédország, sorban jöttek a labdák a tizenhatoson belülre, majd Alli teljesen üresen marad egy visszatett labdánál, Lingard remek ütemben ível át, Alli pedig közelről befejeli!Kétszer is a kapu elé tudják juttatni fejjel a labdát az az angolok, de Maguire egyik stukkolása után sincs helyzet - Sterling egy svéd védőbe lövi a lehetőséget.Pickford óriási védésével indul a második félidő! Berg fejesét szedte ki az angol kapus!Folytatódik a meccs.Visszafogott első félidő, bár a hajrában Angliának akadtak helyzetei, de nem túl látványos meccs eddig. Svédországtól több kell, de Anglia sem villogott.Egy perc a ráadás.Sterling ezt most elönzőzte, egy magas indítást vesz át remekül, megint csak Olsen vele szemben, kicselezi a svéd kapust, de Olsen bravúrral odaér, majd a túloldalon hiába kérik, inkább visszafordul vele, lövését viszont blokkolják.Megint Sterling, az angolok eddigi legveszélyesebb játékosa, most középen lép ki, viszont Olsen megfogja a ziccert, nagy bravúr! Csakhogy mindez már nem számít, ha késésben is, de jogosan emeli a zászlaját a partjelző, ez les volt.Sterling teheti középre az alapvonalról, Granqvist blokkolja ezt.Trippier újabb veszélyes beadása, de ezt most ki tudják fejelni a svédek. Eddig úgy tűnik, ez a meccs a levegőben fog eldőlni.Egy pontrúgás! Maguire-ről megfeledkeztek, aki remekül érkezik a szögletre, és fejel a jobb sarokba, előnyben az angolok!Erősödő angol fölény, de a helyzet változatlan: a svédek nagyon magabiztosan védekeznek, Anglia pedig a beíveléseken túl eddig nem tudott mással operálni.Egy labdaszerzést próbál meg kihasználni Anglia, de Trippier beadására kivetődik Olsen, hiába érkeznek középen.Felhúzta a falat Svédország, amely minimális területet sem hagy az angoloknak.Sterling megindul, és máris veszélyt teremt: egy védőt átfűz, majd a lendületből érkező Kane laposan lőhet, ha nem is sokkal, de mellé megy.Kevés földön vezetett akció, a levegőben azonban mindkét oldal igencsak jól teljesít.Egy távoli lövés Claessontól, de elzúg Pickford kapuja felett.Főképp beívelésekkel próbálkozik az angol együttes, amely aktívabb ellenfelénél, de ezeket rendre kifejeli a svéd védelem.Eltelt az első öt perc, egyelőre helyzet nélkül, kiegyenlített labdabirtoklással a csapatok. Alli szöktetné Kane-t, de ez hosszú, Olsen felszedi.- A svédek kezdték a meccset.A Kolumbia elleni nyolcaddöntőből tizenegyespárbajban továbbjutott angol válogatott tagjai nem becsülik le szombati riválisukat, és szoros meccsre készülnek Svédország ellen az oroszországi labdarúgó-világbajnokság negyeddöntőjében. Gareth Southgate együttese történelmi sikert aratott kedden, ugyanis Anglia világbajnokságokon addig valamennyi tizenegyespárbaját elveszítette, Kolumbia ellen viszont megszakította rossz sorozatát. Az esélyek alapján Svédország ellen valamivel könnyebb dolga lehet a szigetországi csapatnak, ugyanakkor John Stones, az együttes védője azt hangsúlyozta, hogy egyáltalán nem számítanak könnyű találkozóra. "Itt már nincsenek sima mérkőzések. Aki ilyet állít, az butaságokat beszél" - nyilatkozta Stones. - "A svédek minőségi csapat, nagyon szervezetten játszanak. Tisztában vagyunk azzal, hogy mire számíthatunk."Az angolok számára már csak azért sem lehet titok, mit fog játszani a svéd együttes, mert maguk a skandinávok sem titkolják, hogy a tőlük megszokott stabil védekezésre és abból indított ellentámadásokra építenek majd. "Ha bárki megnézte a meccseinket, láthatta, hogy riválisaink birtokolták többet a labdát, mégis mi alakítottunk ki több veszélyes helyzetet. Ez a mi játékunk, ez az erősségünk, ezért így kell futballoznunk szombaton is" - mondta Andreas Granqvist, a svédek csapatkapitánya. Az angoloknál eltiltás miatt senki sem hiányzik majd a meccsről, az eddig csereként többször bevetett csatár, Jamie Vardy játéka ugyanakkor kérdéses, mert ágyéksérüléssel bajlódik. A Kolumbia elleni meccsen kisebb bokasérülést szenvedett Ashley Young viszont minden bizonnyal tudja majd vállalni a játékot. A svéd csapatot komoly sérülés nem sújtja, ám a jobb hátvéd Mikael Lustig a Svájc elleni nyolcaddöntőben kapott sárga lapjával kizárta magát a szombati meccsről, viszont az arról eltiltott Sebastian Larsson Anglia ellen már ismét játszhat. A két együttes 24-szer mérkőzött meg eddig egymással. Ezeken kilenc döntetlen mellett nyolc angol és hét svéd győzelem született. Legutóbb, 2012-ben egy barátságos találkozón Svédország Zlatan Ibrahimovic négy góljával 4-2-re nyert, ugyanakkor azt megelőzően néhány hónappal az angolok győztek 3-2-re az ukrán-lengyel közös rendezésű Európa-bajnokságon.Svédország: Olsen - Krafth, Lindelöf, Granqvist, Augustinsson - Claesson, Larsson, Ekdal, Forsberg - Berg, Toivonen.Anglia: Pickford - Walker, Stones, Maguire - Trippier, Henderson, Alli, Young - Lingard, Sterling - Kane.