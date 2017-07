Alakul a zöld-fehér csapat! ETO győzelem a Trabzonspor ellen

Gólszerzők: Yusuf Yazıcı (70p), illetve Beliczky (63 p., 89 p.)Trabzonspor: Esteban, K. Ahmet, Durica, Medjani, M. Akbaş, Onazi, Kucka, Bero, Bongonda, Olcay, RodallegaETO FC Győr: Gyurákovics, Vadász, Nagy Á., Bagi I., Zeke M., Pongrácz V., Nagy M., Magasföldi J., Erdélyi L., Rokszin Á., Kabát P.Az első 45 percben a török csapat több helyzetet is kidolgozott, fölényben azonban pontatlanul játszott a kapu előtt, illetve az ETO hősiesen védekezett. Legnagyobb helyzet mégis a Győr előtt maradt ki, amikor pontrúgásból Estebannak kellett nagyot mentenie.A támadó játék kiválóan működött a szünet után, az ETO egyre nagyobb lendülettel fűzte akcióit. Zamostny kapufája már jelezte, érik a győri gól, majd Beliczky harcolt ki egy 11-est a 63. percben. A sértett Beliczky állt a labda mögé és a jó irányba vetődő Esteban mellett a jobb alsó sarokba vágta az ETO vezető gólját (0-1).

Bekő Balázs (ETO FC Győr vezetőedzője): Ma este egy jóval erősebb ellenféllel játszottunk, akik úgy gondolom, az első félidőben bőven fölénk nőttek. Igazából a védekezés volt, ami hangsúlyosabb volt, támadásban nem tudtuk még birtokolni a labdát és a kontrák sem voltak túl veszélyesek. Azonban a meccs addigi legnagyobb helyzete pontrúgásból a miénk volt.



A 2. félidőre egy kicsit szerkezetet is váltottunk, gyorsabb játékosaink voltak támadásban. Az ellenfél játéka is a cseréknek köszönhetően visszaesett. Ennek köszönhetően - ha reálisan nézzük- a szünet után teljesen partiban voltunk a Trabzonsporral. Több lehetőségünk is volt, amiből sikerült két gólt szerezni, nagyon örülök neki, hogy így zártuk ezt a napot.

Érezhető volt, hogy az ETO nem játszott alárendelt szerepet a szünet után. Sőt támadásai a 2. félidőben sokkal veszélyesebbek lettek, teljesen megérdemelt volt a magyar vezetés! A törökök kiegyenlítették az állást a 70. percben. Yusuf Yazıcı szép cselek után váratlanul lövésre szánta el magát, a szünetben beállt Szatmári Zoltán mellett lőtte a labdát nagy erővel a kapu jobb oldalába (1-1). Kifejezetten élvezetes lett a 2. félidő, mindkét csapat a győzelemre hajtott.A 89. percben Pongrácz pontos átadását követően indulhatott meg jó ütemben Beliczky. A győri támadó a behátráló török védőt kicselezve középre húzódott, majd bal lábbal gyönyörűen a jobb alsóba küldte a játékszert az elvetődő Esteban mellett (1-2). Az NBII-es bajnokság ma esti főpróbáján, Beliczky duplájával az ETO megverte a török I. osztályú Trabzonspor együttesét!