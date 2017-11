Aggódik a fogathajtásért Lázár Vilmos

Lázár Vilmos, a Magyar Lovassport Szövetség elnöke nyílt levelet írt Fugli Károlynak, a nemzetközi szövetség (FEI) fogathajtó szakág elnökének, amelyben - kiindulva testvérének, Lázár Zoltánnak a legutóbbi világbajnokságon történt kizárásából - egyrészt szabályváltoztatásokat sürget, másrészt a versenybírók számonkérhetőségére tett javaslatot.



A szlovéniai Lipicán rendezett szeptemberi kettesfogathajtó vb-n Lázár Zoltánt kizárták arra hivatkozva, hogy az orrszíj nem lehet úgy rögzítve, hogy az akadályozza a ló fülének mozgását. Lázár Vilmos akkor is kiemelte: a mezőnyben többen is ugyanilyen típusú felszereléssel hajtottak, őket mégsem büntették meg, ráadásul egy flexibilis eszközről van szó, amely nem akadályozza a ló fülének mozgását és nem jelent előnyt a hajtó számára.



A vb-t a kizárás ellenére a magyar csapat nyerte, egyéniben pedig Hölle Martin diadalmaskodott. Viszont a kettes- és négyesfogathajtó válogatott szövetségi kapitánya, Tóth Tamás "a nemzetközi bírói testületek működése, a fogathajtók felé irányuló nem következetes értékelési szisztémája" miatt lemondott.



Lázár Vilmos MTI-nek is megküldött - hangsúlyozottan jobbító szándékkal, a szakág iránti elhivatottságból vezérelve írt - nyílt levelében ismételten jelezte: nem fél kimondani, hogy rossz és hibás bírói döntés nyomán zárták ki testvérét. Kiemelte, a versenybírók felett semmilyen kontroll, számonkérő fórum nincs, így nem vonhatók felelősségre.



Ezen túl a magyar szövetség elnöke - aki 12-szeres fogathajtó világbajnok is egyben - kitért rá, hogy aggódik, illetve sokan aggódnak a szakág jövőjéért. A levélben leszögezte, hogy fogy a közönség, míg a szakág leglátványosabb száma, a maratonhajtás a televíziók és a nézők számára "élvezhetetlen oszlopkerülgetéssé" változott.