Ádó kínai császárt most megállította a nagy fal

Szembejött a fal, hogy ezt a versenyt olimpiának hívják és csak négyévente van. Mentálisan volt elképesztően megterhelő, majdnem egy hónapot töltöttünk itt. Bár voltam már jobb formában, de elsősorban fejben nem voltam jó"

Nem volt szükségem mások támogatására, biztató szavaira az egyéni számok kudarcait követően, mert a nehéz pillanatokban egyedül szeretek lenni, magamban kell rendezni a dolgokat. Két apróságot sajnálok, az 500 méteres kizárást, és hogy ezúttal nem szerepelhettem azonos futamban a bátyámmal, így nem tudtam segíteni neki".

- mondta hazautazása előtt az MTI-nek az MTK 19 éves sportolója, aki elárulta, Ádó becenevét anyukája adta neki egy kínai császár után. -A minden távon junior világbajnok Liu Shaoang tökéletesnek nevezte testvéri kapcsolatát Liu Shaolin Sándorral, akit már többször segített azzal, hogy ő tartotta a hátát fivérének, azaz igyekezett "felfogni" a riválisokat, amíg bátyja a cél felé száguldott az élen.

Olyanok vagyunk, mint jin és jang"

Ahogy a mostani győzelem után is mondtam, ez még csak a kezdet. Rengeteg időm van. Már most döntőket futok, de még vannak, akik előttem járnak"

- utalt a kínai taoista filozófia alapelvére, kifejezve, mennyire különbözőek, mégis milyen jól kiegészítik egymást. - "A többiek rengeteget poénkodnak, beszédesebbek, lazábbak, én viszont mindig visszahúzódóbb voltam". Liu Shaoang fiatal kora ellenére már öt felnőtt világbajnoki éremmel rendelkezik, ráadásul ebből hármat egyéniben nyert. Ennek ellenére úgy véli, még sokat kell fejlődnie mind fizikálisan, mind technikailag, és legfőképpen mentálisan, hogy a legjobbak közé emelkedjen, ahova véleménye szerint a bátyja is tartozik. Éppen ezzel indokolta azt is, hogy jelenleg inkább ő segíti 22 éves testvérét, ha alkalma nyílik rá.A célokat illetően úgy fogalmazott, szeretné, ha ők ketten néhány éven belül uralnák a sportág világversenyeit, hogy minél több sporttörténelmi sikert arassanak. Példaként említette Magyarország most megszerzett első téli olimpiai aranyát, vagy a tavalyi junior vb-t, ahol példa nélküli módon minden számban az élen végzett. Hozzátette, bár a közvetlen élmezőnyhöz tartoznak, de dominanciáról még nem beszélhetnek, mivel Európa- és világbajnoki, továbbá olimpiai győzelemből is "csak" egy-egy van a tarsolyukban.- értékelte helyzetét Liu Shaoang.Kifejtette, azért sem türelmetlen, mert ő előrébb is tart eredményességben, mint Liu Shaolin 19 évesen. A Liu fivérek sikertörténetében elévülhetetlen érdemei vannak az edző Csang Csingnek, vagy ahogy mindenki hívja, Linának.

Élvezzük a szeretetet, nagyon jól esik. Rengeteg fotót kérnek tőlünk, kifejezetten kedvelnek minket a sportági nagyhatalomnak számító Kínában és Dél-Koreában is. Még akkor sem haragszanak ránk, vagy szidnak minket, ha miattunk esnek ki a saját versenyzőik. Nagyon jól eső üzeneteket kapunk, helyenként meghatóakat is. Magyarországon is egyre többször felismernek és remélem, ez a népszerűség csak nőni fog az olimpiai bajnoki cím után"

A testvérpár kínai édesapa és magyar édesanya gyermekeként Budapesten született és élt - másfél évet leszámítva. De az az időszak alapozta meg hosszú útjukat a sikerek felé. "Az egész család kiköltözött Kínába, ahol béreltünk egy lakást. Fél év után szüleink hazamentek, de mi ketten még egy évet kint töltöttünk Linánál, aztán 2008-ban, amikor hazatértünk, szinte nem ismertek ránk az edzők, mintha kicseréltek volna minket. Korábban nem voltunk jók, de ezután sorra nyertük a korosztályos versenyeket" - mesélt a kezdetekről Liu Shaoang. Elismerte, ennek óriási szerepe volt abban, hogy a kínai edzőt - aki versenyzőként ott volt az 1994-es, lillehammeri játékokon - 2012-ben leigazolták a magyar válogatotthoz.A Liu fivérek a rövidpályás gyorskorcsolya berkein belül már évek óta sztárok. Nem véletlen ez, hiszen fiatal koruk ellenére Liu Shaolin 2016-ban világbajnok lett 500 méteren, egy évvel korábban pedig ezüstérmes volt a legrövidebb távon, de összetettben is van már bronzérme, illetve a váltóval kétszer állt dobogón. A medálok számában öccse sem marad el tőle, mert a két csapatsikeren túl a 2016-os vb-n nyert egy-egy ezüstöt és bronzot 1500 és 500 méteren, tavaly pedig egy újabb ezüstöt 1000-en. Liu Shaolinnak már az Európa-bajnoki címe is megvan, ugyanis tavaly 1000 méteren diadalmaskodott.- mesélt a rajongókkal való viszonyáról Liu Shaoang, aki saját bevallása szerint igyekszik mindenkinek válaszolni és minden kérésnek eleget tenni, mert örül, ha segíthet másokon, vagy inspirálhat másokat. Arra, hogy ezen az úton mit jelent az olimpiai bajnoki cím megszerzése, a legjobb példa, hogy néhány ezerről Liu Shaolinnak közel 100 ezerre, míg öccsének 35 ezerre nőtt a követőinek száma az Instragramon. De ahogy a fiatalabb Liu fogalmaz, a phjongcshangi olimpia még csak a kezdet volt, mert a lépcső, amit meg szeretnének mászni, az ő szemükben végtelen hosszúságú.