Abu-Dzabi Nagydíj - Hamilton megkoronázta szezonját - Fotók

A már ötszörös világbajnok Lewis Hamilton, a Mercedes brit pilótája nyerte a vasárnapi Forma-1-es idényzáró Abu-Dzabi Nagydíjat, megkoronázva ezzel karrierje egyik legsikeresebb szezonját.A 33 éves versenyzőnek ez volt az idei 11., és pályafutása 73. futamgyőzelme, Abu-Dzabiban negyedszer állhatott a dobogó felső fokára.A második helyen a négyszeres vb-győztes Sebastian Vettel, a Ferrari német pilótája végzett, harmadikként pedig Max Verstappen, a Red Bull holland versenyzője ért célba.A rajtot nagyobb probléma nélkül "túlélte" a mezőny, azonban még az első körben megtörtént a szezon egyik leglátványosabb balesete: Nico Hülkenberg (Renault) csatázott Romain Grosjeannal (Haas), és az egyik kanyarban a Renault jobb hátsó kereke összeért a Haas bal első abroncsával, aminek következtében Hülkenberg autója kétszer megpördült a tengelye körül, s végül fejjel lefelé állt meg a pályát övező gumifalban. A német pilóta sérülés nélkül megúszta az esetet, de a biztonsági autónak a pályára kellett hajtania a mentés idejére.A Safety Car a negyedik körben engedte útjára a mezőnyt, a sorrend a dobogós helyeken Hamilton, Bottas, Vettel volt.A hetedik körben a finn Kimi Räikkönen Ferrarija műszaki hiba miatt a célegyenesben megállt, így a 2007-es világbajnoknak nem sikerült jó eredménnyel búcsúznia az olasz csapattól. A műszaki mentés ideje alatt Hamilton a boxba hajtott kerékcserére, és ötödiknek tért vissza a pályára.Vettel a 16., Bottas pedig a 17. körben kapta meg a friss abroncsokat, és az élmezőnyben a sorrend nem változott, igaz, ideiglenesen az ausztrál Daniel Ricciardo (Red Bull) vette át a vezetést, mivel ő csak a 34. körben állt ki kerékcserére.Vettel a 35. körben utolérte és meg is előzte a hibázó Bottast, ezzel feljött Hamilton mögé a második helyre. Bottast rövidesen Verstappen is beérte, és egy agresszív manőverrel elment mellette, majd a másik Red Bull-lal Ricciardo is lehagyta a finnt.Tíz körrel a leintés előtt Hamilton, Vettel, Verstappen volt az első három sorrendje, s ez a leintésig már nem változott.A kétszeres világbajnok Fernando Alonso egy 11. hellyel búcsúzott a McLarentől és a Forma-1-től, a 37 éves spanyol pilótának ugyanis ez, pályafutása 312. futama volt az utolsó az F1-ben.A levezető körön Hamilton és Vettel "közrefogta" Alonsót, a három versenyautó egyszerre fordult be a célegyenesbe, ahol aztán mindhárom pilóta gumiégetéssel ünnepelt.A Forma-1-es vb következő idénye jövő márciusban startol Ausztráliában.A vasárnapi Forma-1-es Abu-Dzabi Nagydíj és a világbajnoki pontversenyek végeredménye (a formula1.com alapján):1. Lewis Hamilton (brit, Mercedes) 1:39:40.382 óra2. Sebastian Vettel (német, Ferrari) 2.581 másodperc hátrány3. Max Verstappen (holland, Red Bull) 12.706 mp h.4. Daniel Ricciardo (ausztrál, Red Bull) 15.379 mp h.5. Valtteri Bottas (finn, Mercedes) 47.957 mp h.6. Carlos Sainz Jr. (spanyol, Renault) 1:12.548 perc h.7. Charles Leclerc (monacói, Sauber) 1:30.789 p h.8. Sergio Perez (mexikói, Force India) 1:31.275 p h.9. Romain Grosjean (francia, Haas) 1 kör h.10. Kevin Magnussen (dán, Haas) 1 kör h.pole pozíció: Hamiltonpilóták:1. Hamilton 408 pont2. Vettel 3203. Kimi Räikkönen (finn, Ferrari) 2514. Verstappen 2495. Bottas 2476. Ricciardo 1707. Nico Hülkenberg (német, Renault) 698. Perez 629. Magnussen 5610. Sainz 5311. Fernando Alonso (spanyol, McLaren) 5012. Esteban Ocon (francia, Force India) 4913. Leclerc 3914. Grosjean 3715. Pierre Gasly (francia, Toro Rosso) 2916. Stoffel Vandoorne (belga, McLaren) 1217. Marcus Ericsson (svéd, Sauber) 918. Lance Stroll (kanadai, Williams) 619. Brendon Hartley (új-zélandi, Toro Rosso) 420. Szergej Szirotkin (orosz, Williams) 1csapatok:1. Mercedes 655 pont2. Ferrari 5713. Red Bull 4194. Renault 1225. Haas 936. McLaren 627. Force India 528. Sauber 489. Toro Rosso 3310. Williams 7