A vizes vb-n nem tudott a szabályváltozásról a magyar vízilabda-válogatott

A korábbi, magyarok által is ismert szabály szerint, ha a védőt úgy állították ki a centerről, hogy nem volt ott labda, a centernek vissza kellett passzolnia a társától érkező szabaddobást, és csak a második átvétel után dobhatott kapura - írja a vlv.hu Ez a szigorítás megszűnt, az első átvétel után lehet már kapura lőni.Az OSC így kapott két gólt a Napolitól a BL-ben, a magyarok nem értették, de a meccs szerb ellenőre felvilágosította őket, hogy már régen nem él a szigorított verzió.A szakmai testület ülésén Märcz Tamás szövetségi kapitány azt mondta, hogy most tudta meg a szabálymódosítást. Kezdeményezte, hogy vizsgáltassa ki a testület, miért nem tudtak erről itthon. A korábbi kapitány, Benedek Tibor pedig azt mondta, a BL-továbbjutást is befolyásolhatta volna, hogy nem ismerték a szabályt, ilyen nem fordulhat elő a magyar vízilabdában.